Περίπου 20 πλοία διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ μετά το πράσινο φως της Τεχεράνης

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στον Περσικό Κόλπο, καθώς μια μεγάλη ομάδα πλοίων εντοπίστηκε να κινείται προς την έξοδο των Στενών του Ορμούζ, λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις για επαναλειτουργία τους.

Σύμφωνα με δεδομένα εντοπισμού ναυσιπλοΐας, περίπου 20 πλοία, ανάμεσά τους δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγά χύδην, κατευθύνονται προς το κρίσιμο πέρασμα, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

JUST IN: Ship traffic resumes in the Strait of Hormuz after reopening today. pic.twitter.com/gr3Dh4a547 — Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 17, 2026

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε ότι τα Στενά ανοίγουν εκ νέου, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, εξέλιξη που θεωρείται κομβική, καθώς η λειτουργία του Ορμούζ επηρεάζει άμεσα τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές και τις τιμές του πετρελαίου.

Διπλωματικές επαφές σε υψηλό επίπεδο

Την ίδια ώρα, εντείνονται οι διπλωματικές διεργασίες για τη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή.

Σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο SPA, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδική Αραβία, Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν:

η διατήρηση ανοιχτών των Στενών του Ορμούζ

η σταθεροποίηση της κατάστασης στον Λίβανο

Στρατηγικής σημασίας πέρασμα

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους πιο ευαίσθητους γεωπολιτικά «κόμβους» στον κόσμο, καθώς από εκεί διέρχεται μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Κάθε ένταση στην περιοχή προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στις διεθνείς αγορές και αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης.