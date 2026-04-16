Τραμπ: Εκεχειρία 10 ημερών αποφάσισαν Λίβανος και Ισραήλ

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι Λίβανος και Ισραήλ συμφώνησαν σε 10ήμερη κατάπαυση του πυρός, η οποία θα ξεκινήσει τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν με τον «Σεβαστό Πρόεδρο του Λιβάνου Joseph Aoun» και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «Bibi» Νετανιάχου, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, έδωσαν το πράσινο φως για το προσωρινό πάγωμα των συγκρούσεων με στόχο την επίτευξη ειρήνης.

Ο Τραμπ σημειώνει επίσης ότι οι δύο χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση εδώ και 34 χρόνια στην Ουάσιγκτον, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει ότι έχει δώσει εντολή στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, στον Μάρκο Ρούμπιο και στον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων να συνεργαστούν στενά με τις δύο πλευρές, προκειμένου να επιτευχθεί «μόνιμη ειρήνη».

Μάλιστα, ο Τραμπ κάνει λόγο για προσωπική του συμβολή στην «επίλυση εννέα πολέμων» παγκοσμίως, σημειώνοντας ότι αυτός θα είναι «ο δέκατος».

Προσκάλεσε Νετανιάχου και Αούν στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προσκάλεσε τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο για «ουσιαστικές συνομιλίες».

Σε σύντομη συμπληρωματική ανάρτησή του στο Truth Social, μετά την ανακοίνωση για την κατάπαυση του πυρός, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες έχουν ήδη λάβει την πρόσκληση.

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Και οι δύο πλευρές θέλουν να δουν ειρήνη και πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί γρήγορα!».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Μόλις είχα εξαιρετικές συζητήσεις με τον Σεβαστό Πρόεδρο του Λιβάνου, Joseph Aoun, και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Bibi Netanyahu. Αυτοί οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ΕΙΡΗΝΗ μεταξύ των χωρών τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια 10ήμερη κατάπαυση πυρός στις 5 μ.μ. EST. (00:00 Ελλαδας) Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια εδώ στην Ουάσινγκτον, με τον Μεγάλο Υπουργό Εξωτερικών μας, Marco Rubio. Έχω δώσει εντολή στον Αντιπρόεδρο JD Vance και τον Υπουργό Εξωτερικών Rubio, μαζί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Dan Razin' Caine, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη μιας Διαρκούς ΕΙΡΗΝΗΣ. Ήταν τιμή μου να λύσω 9 πολέμους σε όλο τον κόσμο και αυτός θα είναι ο 10ος, οπότε ας το κάνουμε! Πρόεδρος DONALD J. TRUMP»