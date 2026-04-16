Τραμπ: «Την Παρασκευή νέα συνάντηση Ισραήλ - Λιβάνου» - Συνεχίζει να απειλεί το Ιράν για το Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή αναμένονται νέες επαφές ανάμεσα σε εκπροσώπους του Ισραήλ και του Λιβάνου, σε μια συγκυρία κατά την οποία η ένταση στο λιβανικό μέτωπο παραμένει υψηλή παρά τις ευρύτερες προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι επιχειρεί να δημιουργήσει «χώρο» για διάλογο ανάμεσα στις δύο πλευρές, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου επιπέδου επαφές είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Οι συνομιλίες που είχαν προηγηθεί στις 14 Απριλίου στην Ουάσιγκτον, υπό την αιγίδα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αποτέλεσαν την πρώτη άμεση συνάντηση υψηλού επιπέδου ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, δεν προέκυψε συγκεκριμένο πλαίσιο συμφωνίας: το Ισραήλ επέμεινε στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και απέκλεισε συζήτηση για άμεση εκεχειρία, ενώ η λιβανική πλευρά έθεσε ως προτεραιότητα την κατάπαυση του πυρός και την ανθρωπιστική ανακούφιση.

«Ο Τραμπ θέλει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο»

Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο Τραμπ θα έβλεπε θετικά μια κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, εφόσον αυτή εντασσόταν σε μια ευρύτερη συμφωνία ειρήνευσης. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον επιμένει ότι οι συνομιλίες για το Ισραήλ και τον Λίβανο δεν αποτελούν μέρος της παράλληλης διαπραγμάτευσης με την Τεχεράνη για τη σύγκρουση που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, στο πεδίο οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε στις 15 Απριλίου ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ συνεχίζονται κανονικά, ακόμη και ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές επαφές. Σύμφωνα με το Reuters, το Ισραήλ εμφανίζεται διατεθειμένο να συζητήσει μακροπρόθεσμη διευθέτηση, αλλά όχι υπό συνθήκες που θα επιτρέπουν στη Χεζμπολάχ να διατηρεί τη στρατιωτική της ισχύ.

Το Ιράν απειλεί ότι θα βυθίσει πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στο Ορμούζ

Στο μεταξύ, από την ιρανική πλευρά κλιμακώθηκε εκ νέου η ρητορική για τα Στενά του Ορμούζ. Ειδικότερα, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ απείλησε χθες, Τετάρτη, ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα «βυθίσουν» πολεμικά πλοία των ΗΠΑ αν αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ.

«Ο κ. Τραμπ θέλει να αστυνομεύσει τα Στενά του Ορμούζ», είπε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο οποίος ονομάστηκε σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη τον περασμένο Μάρτιο.

«Είναι στ’ αλήθεια δική σας δουλειά αυτό; Είναι δουλειά ενός ισχυρού στρατού, όπως αυτός των ΗΠΑ;», πρόσθεσε και προειδοποίησε:

«Τα πλοία σας θα βυθιστούν από τους πυραύλους μας», οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ είναι αντιμέτωποι με «κίνδυνο», συνέχισε. «Μπορεί να χτυπηθούν από τους πυραύλους μας, θα μπορούσαμε να τους καταστρέψουμε», επέμεινε ο αξιωματούχος, που εκφράστηκε φορώντας στρατιωτική περιβολή.

Θεωρούμενος ως «γεράκι» ακόμη και στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης, ο Μοχσέν Ρεζαεΐ έκρινε εξάλλου πως θα ήταν «καλό» αν οι ΗΠΑ προχωρούσαν σε χερσαία εισβολή στην Ισλαμική Δημοκρατία. «Θα παίρναμε χιλιάδες αιχμαλώτους, μετά θα απαιτούσαμε ένα εκατομμύριο δολάρια για τον καθένα», εξήγησε.

«Δεν είμαι επ’ ουδενί υπέρ της παράτασης της κατάπαυσης του πυρός», συμπλήρωσε, τονίζοντας πάντως ότι αυτή δεν είναι παρά η «προσωπική» του άποψη.

Ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, γνωστή προσωπικότητα στο Ιράν, διετέλεσε επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης από το 1981 ως το 1997.