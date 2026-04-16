Ισραήλ: Σμήνος μελισσών «κατέλαβε» εμπορικό κέντρο - Σε πανικό οι κάτοικοι

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Απίστευτες εικόνες σημειώθηκαν στο νότιο Ισραήλ, όταν ένα μεγάλο σμήνος μελισσών «εγκαταστάθηκε» σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Νετίβοτ, με πλάνα να δείχνουν μάζες μελισσών να πετούν στην περιοχή και τους κατοίκους να παρακολουθούν ανήσυχοι.

Όπως διαβάζουμε στο τοπικό μέσο ynetnews.com, ο δήμος προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν μακριά από το σημείο και να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με τις μέλισσες μέχρι να αντιμετωπιστεί πλήρως το φαινόμενο από τους επαγγελματίες.

Εκτός από το σμήνος μελισσών στο εμπορικό κέντρο, βίντεο δείχνουν ότι τα έντομα έχουν εμφανιστεί και σε άλλα μέρη της Νετίβοτ, συμπεριλαμβανομένων των μπαλκονιών κατοικιών σε ολόκληρη την πόλη.


