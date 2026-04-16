Ισραήλ: Σμήνος μελισσών «κατέλαβε» εμπορικό κέντρο - Σε πανικό οι κάτοικοι

Απίστευτες εικόνες σημειώθηκαν στο νότιο Ισραήλ, όταν ένα μεγάλο σμήνος μελισσών «εγκαταστάθηκε» σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Νετίβοτ, με πλάνα να δείχνουν μάζες μελισσών να πετούν στην περιοχή και τους κατοίκους να παρακολουθούν ανήσυχοι.

Όπως διαβάζουμε στο τοπικό μέσο ynetnews.com, ο δήμος προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν μακριά από το σημείο και να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με τις μέλισσες μέχρι να αντιμετωπιστεί πλήρως το φαινόμενο από τους επαγγελματίες.

In Netivot, Israel, tens of thousands of bees swarmed a shopping center, causing disruption and prompting an emergency response.pic.twitter.com/bk9Q1YgvSt — Clash Report (@clashreport) April 15, 2026

Εκτός από το σμήνος μελισσών στο εμπορικό κέντρο, βίντεο δείχνουν ότι τα έντομα έχουν εμφανιστεί και σε άλλα μέρη της Νετίβοτ, συμπεριλαμβανομένων των μπαλκονιών κατοικιών σε ολόκληρη την πόλη.

🐝 A massive swarm of bees has descended upon the southern Israeli city of Netivot (Palestine occupied territory), alarming residents and forcing local officials to warn the public to stay away from the affected area. pic.twitter.com/CXnBz5wObz — Bella (@stockbella) April 15, 2026



