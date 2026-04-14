ΗΠΑ: Ικανοποίηση από τον πρέσβη του Ισραήλ για τις συνομιλίες - Πρόταση για τρεις ζώνες στον Λίβανο

Σε κλίμα προσεκτικής αισιοδοξίας ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Τρίτη (14/4) μεταξύ των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, μετά από περίπου δύο ώρες διαβουλεύσεων.

Τη συνάντηση φιλοξένησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος υποδέχθηκε τον Ισραηλινό πρεσβευτή, Γιεχιέλ Λάιτερ και τη Λιβανέζα ομόλογό του Νάντα Χαμάντι Μοουάντ, παρουσία του Αμερικανού πρέσβη στον Λίβανο Μισέλ Αΐσα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρεσβευτή μετά τη συνάντηση, ο οποίος έκανε λόγο για «εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων».

«Σήμερα διαπιστώσαμε ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό αποτελεί το πιο θετικό αποτέλεσμα των συνομιλιών. Όπως υπογράμμισε, υπάρχει κοινή επιδίωξη «να απελευθερωθεί ο Λίβανος» από την επιρροή της Χεζμπολάχ, τοποθέτηση που αναμένεται να πυροδοτήσει νέες αντιδράσεις στην περιοχή.

Το σχέδιο Ντέρμερ

Παράλληλα, η ισραηλινή πλευρά φέρεται να εξετάζει σχέδιο που προβλέπει παρατεταμένη στρατιωτική παρουσία στον νότο της χώρας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής ελέγχου της περιοχής.

Το σχέδιο αποδίδεται στον πρώην υπουργό του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, ο οποίος, αν και δεν συμμετέχει επισήμως στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση ως βάση για μελλοντική συμφωνία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του λιβανέζικου μέσου lbcgroup.tv, η πρόταση προβλέπει τριχοτόμηση του Λιβάνου, με διακριτές ζώνες ελέγχου και ασφάλειας.

Πρώτη ζώνη:

Εκτείνεται από τα σύνορα έως τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», σε βάθος περίπου 8 χιλιομέτρων. Σε αυτή την περιοχή προβλέπεται διατήρηση ισχυρής παρουσίας του ισραηλινού στρατού για μεγάλο χρονικό διάστημα, με βασικό στόχο την πλήρη εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ.

Δεύτερη ζώνη:

Αφορά την περιοχή μεταξύ της «κίτρινης γραμμής» και του ποταμού Λιτάνι. Εκεί, οι ισραηλινές δυνάμεις θα συνεχίσουν επιχειρήσεις «εκκαθάρισης» από μαχητές και υποδομές της Χεζμπολάχ. Η αποχώρηση θα γίνεται σταδιακά, με την ευθύνη ασφάλειας να περνά στον λιβανικό στρατό.

Τρίτη ζώνη:

Εκτείνεται βόρεια του Λιτάνι. Σε αυτή την περιοχή, το σχέδιο προβλέπει ότι ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει πλήρως τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, χωρίς άμεση παρουσία ισραηλινών δυνάμεων.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και η «ιστορική ευκαιρία»

Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε πριν την έναρξη των συνομιλιών ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο διπλωματικό γεγονός, αλλά για μια ευρύτερη διαδικασία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της Ουάσινγκτον είναι να περιοριστεί, ή και να τερματιστεί, η επιρροή που ασκεί η Χεζμπολάχ στον Λίβανο εδώ και δύο έως τρεις δεκαετίες. Μάλιστα, έκανε λόγο για «ιστορική ευκαιρία», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις μπορεί να ανοίξουν παράθυρο για σημαντικές ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή.