Ρούμπιο για συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ: «Να δοθεί ένα οριστικό τέλος στην επιρροή της Χεζμπολάχ»

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά τις πρώτες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι ο στόχος των συνομιλιών είναι «να δοθεί ένα οριστικό τέλος στην 20ή ή 30ετή επιρροή της Χεζμπολάχ σε αυτό το μέρος του κόσμου».

Όπως σημείωσε, η διαδικασία δεν θα είναι άμεση. «Αυτό θα πάρει χρόνο, δεν θα λυθούν όλα στις επόμενες έξι ώρες, αλλά πιστεύουμε ότι αξίζει αυτή την προσπάθεια», τόνισε ο Ρούμπιο.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, ο Λίβανος χαρακτήρισε τις άμεσες συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ ως «νέα πορεία», ξεχωριστή από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση με το Ιράν, ενώ στέλνουν σαφές μήνυμα εθνικής κυριαρχίας.