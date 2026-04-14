Κόσμος Μάρκο Ρούμπιο Λίβανος Ισραήλ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Ρούμπιο για συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ: «Να δοθεί ένα οριστικό τέλος στην επιρροή της Χεζμπολάχ»

«Θα πάρει χρόνο, δεν θα λυθούν όλα στις επόμενες έξι ώρες, αλλά πιστεύουμε ότι αξίζει αυτή την προσπάθεια», τόνισε ο Ρούμπιο.

Reuters
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΗΠΑ
Δημήτρης Σουλτογιάννης
Reuters
Δημήτρης Σουλτογιάννης avatar
Δημήτρης Σουλτογιάννης

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά τις πρώτες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι ο στόχος των συνομιλιών είναι «να δοθεί ένα οριστικό τέλος στην 20ή ή 30ετή επιρροή της Χεζμπολάχ σε αυτό το μέρος του κόσμου».

Όπως σημείωσε, η διαδικασία δεν θα είναι άμεση. «Αυτό θα πάρει χρόνο, δεν θα λυθούν όλα στις επόμενες έξι ώρες, αλλά πιστεύουμε ότι αξίζει αυτή την προσπάθεια», τόνισε ο Ρούμπιο.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, ο Λίβανος χαρακτήρισε τις άμεσες συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ ως «νέα πορεία», ξεχωριστή από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση με το Ιράν, ενώ στέλνουν σαφές μήνυμα εθνικής κυριαρχίας.

Διάβασε περισσότερα

Κόσμος Μάρκο Ρούμπιο Λίβανος Ισραήλ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader