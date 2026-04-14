WSJ: Η Ευρώπη καταρτίζει σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ
Ευρωπαϊκές χώρες επεξεργάζονται σχέδιο για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μετά τον πόλεμο, χωρίς συμμετοχή των ΗΠΑ.
Σχέδιο για τη δημιουργία ενός ευρέως διεθνούς συνασπισμού, με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, επεξεργάζονται ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
Το πλάνο προβλέπει τη συμμετοχή κρατών που θα συνδράμουν με μέσα όπως πλοία εκκαθάρισης ναρκών και άλλα στρατιωτικά σκάφη.
Όπως επισημαίνεται, το σχέδιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή, αποτελώντας μέρος της επόμενης ημέρας για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών.
Εκτός σχεδίου οι ΗΠΑ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η πρωτοβουλία ενδέχεται να μην περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι πρόκειται για μια διεθνή αμυντική αποστολή στην οποία δεν θα συμμετέχουν οι «εμπόλεμες» πλευρές, δηλαδή οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.
Σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες που γνωρίζουν τον σχεδιασμό, τα ευρωπαϊκά πλοία που θα συμμετάσχουν στην αποστολή δεν θα τελούν υπό αμερικανική διοίκηση, υπογραμμίζοντας την πρόθεση για πιο αυτόνομη ευρωπαϊκή δράση στον τομέα της ασφάλειας.