Τραμπ: Εντός 48 ωρών πιθανή επανέναρξη συνομιλιών με Ιράν-10.000 Αμερικανοί στον αποκλεισμό λιμανιών

Το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στη New York Post.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, οι επαφές ενδέχεται να μεταφερθούν στο Ισλαμαμπάντ, αν και εξετάζονται και άλλα σενάρια διεξαγωγής.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, αν και με αργούς ρυθμούς, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ένας νέος γύρος άμεσων διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σύντομα.

Παράλληλα, επαίνεσε τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, κάνοντας λόγο για «εξαιρετική δουλειά» στις συνομιλίες, επισημαίνοντας ότι η εμπλοκή του Ισλαμαμπάντ καθιστά πιθανότερη τη διεξαγωγή εκεί των επαφών.

Διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις διαφωνίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, εκφράζοντας τη διαφωνία του με προτάσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, προβλέπουν μακροχρόνια αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου.

Τόνισε ότι η θέση των ΗΠΑ παραμένει σταθερή στο ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, απορρίπτοντας σενάρια δεκαετιών για περιορισμούς.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται, με πηγές να αναφέρουν ότι υπάρχει πρόοδος προς μια πιθανή συμφωνία, αν και κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διαχείριση του πυρηνικού υλικού του Ιράν, αλλά και η πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν βασικό σημείο διαφωνίας.

Τα «αγκάθια» των συνομιλιών

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ΗΠΑ φέρεται να έχουν ζητήσει από το Ιράν την πλήρη αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για δύο δεκαετίες, πρόταση που η Τεχεράνη φέρεται να απορρίπτει, προτείνοντας μικρότερο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, συζητείται η τύχη του ήδη εμπλουτισμένου ουρανίου, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν διαφορετικές τεχνικές λύσεις διαχείρισης και αραίωσης του υλικού.

ΟΗΕ: «Ιδιαίτερα πιθανό» να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών

Είναι «ιδιαίτερα πιθανό» οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να επανεκκινήσουν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. «Η ένδειξη που έχουμε είναι ότι είναι ιδιαίτερα πιθανό αυτές οι συνομιλίες να επανεκκινήσουν», ανέφερε.

«Νομίζω ότι θα ήταν μη ρεαλιστικό να αναμένει κανείς ότι ένα τόσο σύνθετο και μακροχρόνιο πρόβλημα θα μπορούσε να επιλυθεί στην πρώτη συνεδρία διαπραγμάτευσης. Συνεπώς, χρειάζεται οι διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν και χρειάζεται η εκεχειρία να διατηρηθεί όσο οι διαπραγματεύσεις προχωρούν», πρόσθεσε.

Πάνω από 10.000 Αμερικανοί στον αποκλεισμό λιμανιών του Ιράν

Πάνω από 10.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί εκτελούν το σχέδιο του αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία ανέφερε ότι κανένα πλοίο δεν κατάφερε να περάσει τον αποκλεισμό τις πρώτες 24 ώρες.

More than 10,000 U.S. Sailors, Marines, and Airmen along with over a dozen warships and dozens of aircraft are executing the mission to blockade ships entering and departing Iranian ports. During the first 24 hours, no ships made it past the U.S. blockade and 6 merchant vessels… pic.twitter.com/dpWAAknzQp — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 14, 2026

Ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν και ο μερικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, σημείου διέλευσης για τις αποστολές πετρελαίου, λιπασμάτων και άλλων ζωτικών αγαθών, ξεκίνησαν στις 17.00 (ώρα Ελλάδας) τη Δευτέρα. Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε το πρωί της Τρίτης ότι έξι εμπορικά πλοία «συμμορφώθηκαν με την οδηγία των αμερικανικών δυνάμεων να γυρίσουν πίσω για να εισέλθουν ξανά σε ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν».



«Ο αποκλεισμός επιβάλλεται αμερόληπτα κατά πλοίων όλων των εθνών που εισέρχονται ή αποπλέουν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιρανικών λιμένων στον Αραβικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν», δήλωσε η CENTCOM. «Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν την ελευθερία ναυσιπλοΐας για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ από και προς μη ιρανικά λιμάνια».



Μεταξύ των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που εκτελούν την αποστολή, περιλαμβάνονται ναύτες, πεζοναύτες και αεροπόροι. Σύμφωνα με τον στρατό, εμπλέκονται περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία και πάνω από 100 αεροσκάφη επιτήρησης και μαχητικά αεροσκάφη.