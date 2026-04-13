Νέα προειδοποίηση Τραμπ για τον αποκλεισμό του Ορμούζ: Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει θα καταστραφεί

Αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που τέθηκε σε ισχύ το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα 13 Απριλίου στα Στενά του Ορμούζ.

Σε δημοσίευσή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το ναυτικό του Ιράν έχει «εξαφανιστεί εντελώς» και διεμήνυσε ότι «αν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει στον αποκλεισμό μας, θα καταστραφεί αμέσως».

Ολόκληρη η δήλωση Τραμπ

«Το Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, εντελώς εξολοθρευμένο. 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε χτυπήσει είναι ο μικρός αριθμός των αποκαλούμενων "πλοίων ταχείας επίθεσης", επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή. Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει οπουδήποτε στον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΧΤΥΠΗΘΕΙ αμέσως, με το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε κατά των ναρκόπλοιων. Είναι γρήγορο και βάναυσο. Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας επί του θέματος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από την κατάρρευση των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ δήλωσε πως δεν τον ενδιαφέρει εάν οι Ιρανοί θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τις τελευταίες ώρες άνοιξε «μέτωπο» με τον αμερικανό ποντίφικα Πάπα Λέοντα με αφορμή τις δηλώσεις του κατά του πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι τα πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές του Ιράν υπόκεινται στον στρατιωτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το σημείωμα προς τους ναυτικούς, όλα τα πλοία που πλέουν στον Αραβικό Κόλπο, τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα ανατολικά του Στενού του Ορμούζ, πρέπει να αναμένουν έντονη στρατιωτική παρουσία και το ενδεχόμενο αναχαιτίσεων για έλεγχο.

Ωστόσο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα συνεχίσει να επιτρέπει σε πλοία που ταξιδεύουν μεταξύ μη ιρανικών λιμένων να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ. Πάντως, παραμένει ασαφές πώς ακριβώς θα λειτουργήσει ο αποκλεισμός.

Δείτε που βρίσκονται τα ιρανικά λιμάνια στην περιοχή του Κόλπου

Με τις συνέπειες της απόφασης Τραμπ να είναι ακόμα αβέβαιες, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση του BBC για τη ζωτικής σημασίας περιοχή από την οποία περνά το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Συνολικά το 86% του πετρελαίου που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ καταλήγει σε χώρες της Ασίας με τους αναλυτικές να προειδοποιούν ότι σε κάθε περίπτωση η αναταραχή θα προκαλέσει μεγαλύτερες επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές

Αποστάσεις από τους Ευρωπαίους

Το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν υποστηρίζει» τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ, δήλωσε τη Δευτέρα (13/4) ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, επιμένοντας ότι η χώρα του δεν θα «εμπλακεί» στον πόλεμο του Ιράν. Αυτό συνέβη καθώς ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε ότι η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνδιοργανώσουν, τις επόμενες ημέρες, μια διάσκεψη με στόχο την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Μακρόν δεν έχει αποκλείσει ρητά την εμπλοκή της Γαλλίας στον αμερικανικό αποκλεισμό, αλλά δήλωσε ότι η σχεδιαζόμενη διάσκεψη θα δημιουργήσει μια «ειρηνική πολυεθνική» και «αυστηρά αμυντική» αποστολή, «ξεχωριστή από τις εμπόλεμες πλευρές».

Από την πλευρά του ο Στάρμερ δήλωσε στο Radio 5 Live του BBC τη Δευτέρα: «Δεν υποστηρίζουμε τον αποκλεισμό και όλη την κινητοποίηση... Δεν θα επεκταθώ σε επιχειρησιακά ζητήματα, αλλά έχουμε αυτή την ικανότητα - η οποία επικεντρώνεται, από την άποψή μας, στο πλήρες άνοιγμα του Πορθμού». «Αυτό που κάνουμε τις τελευταίες εβδομάδες - και αυτό ήταν μέρος αυτών που συζητούσα με τα κράτη του Κόλπου την περασμένη εβδομάδα - είναι να φέρνουμε τις χώρες κοντά για να διατηρήσουν το στενό ανοιχτό, όχι κλειστό».