Bloomberg: Προσωρινή παύση των μεταφορών μέσω των Στενών εξετάζει το Ιράν λόγω των συνομιλιών

Μια βραχυπρόθεσμη παύση στις μεταφορές εξετάζει το Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ, ώστε να αποφύγει την πρόκληση προς τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και να μην τινάξει στον αέρα έναν νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις εσωτερικές διαβουλεύσεις της Τεχεράνης και μίλησε στο Bloomberg.

Η πιθανή παύση αντικατοπτρίζει την επιθυμία να αποφευχθεί μια άμεση κλιμάκωση σε μια ευαίσθητη διπλωματική στιγμή, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες για μια νέα κατ' ιδίαν συνάντηση, ανέφερε η ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω διαπραγματεύσεων για την επέκταση της εκεχειρίας, καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην υλοποίηση ναυτικού αποκλεισμού προκειμένου να περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στόχος είναι να πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών πριν λήξει η ανακωχή την επόμενη εβδομάδα.

Το «πάγωμα» της ναυτιλιακής δραστηριότητας για μερικές ημέρες θεωρείται ένα πιθανό, πρακτικό βήμα για την αποτροπή κάποιου περιστατικού που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις εύθραυστες προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ωστόσο, το ιρανικό σχέδιο παραμένει ρευστό. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης θα μπορούσε να αλλάξει πορεία γρήγορα, για παράδειγμα, επιχειρώντας να δείξει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός μπορεί να αμφισβητηθεί χωρίς συνέπειες, μια κίνηση που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη διπλωματική προσπάθεια.

Οι πετρελαϊκοί traders παρακολουθούν στενά κάθε διέλευση από τα κρίσιμα Στενά του Ορμούζ, καθώς η Τεχεράνη μπλοκάρει σχεδόν κάθε μη ιρανικό πλοίο και οι ΗΠΑ εφαρμόζουν τώρα τον δικό τους αποκλεισμό. Μέχρι στιγμής, το Ιράν είναι ουσιαστικά η μόνη χώρα που εξακολουθεί να μεταφέρει πετρέλαιο μέσω της θαλάσσιας οδού στη διάρκεια της σύγκρουσης.

Μια παύση θα ανέδειχνε το λεπτό σχοινί πάνω στο οποίο ισορροπεί το Ιράν, προσπαθώντας να προβάλλει αποφασιστικότητα χωρίς να προκαλέσει μια σύγκρουση που θα μπορούσε να κλείσει κάθε διπλωματικό παράθυρο.