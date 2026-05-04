Χαμός στα social με τον Ρούμπιο σε ρόλο DJ στον γάμο φίλου του - «Δαμάζει τα decks»

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο που αυτή τη φορά απασχολεί την επικαιρότητα όχι για διπλωματικούς λόγους αλλά για ένα απρόσμενο DJ set σε γάμο φίλου του.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εμφανίζεται πίσω από μια κονσόλα DJ φορώντας ακουστικά ενώ χειρίζεται τον εξοπλισμό σαν επαγγελματίας. Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε από τον Αναπληρωτή Αρχηγό του Προσωπικού του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, στην πλατφόρμα X.

Ο Σκαβίνο συνόδευσε την ανάρτηση με τη λεζάντα: «Πριν από λίγη ώρα, στα παρασκήνια - Ο υπουργός των Εξωτερικών είναι και DJ σε γάμους! Να τος εν δράσει απόψε σε έναν οικογενειακό γάμο... Πάμε!!!».

MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ’s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding…



Let’s goooooo!!!🎶🎼🎵 pic.twitter.com/P8o79iwmZG — Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) May 3, 2026

Όπως φαίνεται και στα πλάνα που τραβήχτηκαν, ο Ρούμπιο είναι σκυμμένος πάνω από τα χειριστήρια, επιλέγοντας μουσική και κρατώντας τον ρυθμό, ενώ οι καλεσμένοι χορεύουν γύρω του. Σε αρκετές στιγμές, κουνάει τη γροθιά του στον αέρα, γνέφει στον ρυθμό και φαίνεται να προετοιμάζει την επόμενη αλλαγή, προκαλώντας ενθουσιώδεις αντιδράσεις.

Το κομμάτι που ακούγεται είναι το «Shiver» των John Summit και Hayla, ένα έντονο dance track με δυναμικό ρυθμό και χαρακτηριστική κορύφωση — ιδανικό για την ατμόσφαιρα που επικρατεί, καθώς οι παρευρισκόμενοι κινούνται συγχρονισμένα και αντιδρούν με ενθουσιασμό.

Χαμός στα social

Η ασυνήθιστη αυτή εικόνα ενός εν ενεργεία Υπουργού Εξωτερικών σε ρόλο DJ έχει πυροδοτήσει πλήθος αντιδράσεων στα social media. Χρήστες σχολιάζουν με χιούμορ και έκπληξη, με έναν να γράφει: «Ο Μάρκο γίνεται ο επίσημος DJ του Λευκού Οίκου», συνοδεύοντας το σχόλιο με μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που τον δείχνει ντυμένο στα μαύρα, με γυαλιά ηλίου και ακουστικά, δίπλα σε επαγγελματικό DJ setup.

Ένας άλλος ανέφερε «Δαμάζει τα decks σαν επαγγελματίας. Το επόμενο πάρτι θα είναι μέσα στο Οβάλ Γραφείο». Παράλληλα, άλλοι χρήστες του X μοιράστηκαν παρόμοιες AI εικόνες, παρουσιάζοντας τον Ρούμπιο να μιξάρει πίσω από πικάπ και μικρόφωνο, σε σκηνικά που θυμίζουν νυχτερινό κλαμπ.