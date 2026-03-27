Ρούμπιο στη G7: Ο πόλεμος θα συνεχιστεί για τις επόμενες 2-4 εβδομάδες

Την εκτίμηση ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν θα διαρκέσουν λίγες ακόμη «εβδομάδες και όχι μήνες, εξέφρασε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο μετά το πέρας της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G7 κοντά στο Παρίσι την Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Σε δηλώσεις που πραγματοποίησε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανέφερε επίσης ότι το Ιράν μπορεί να αποφασίσει να δημιουργήσει ένα σύστημα διοδίων για το Στενό του Ορμούζ.

Δημοσιογράφος του Axios ανέφερε πως ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε στους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ομάδας των Επτά ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για ακόμη με δύο με τέσσερις εβδομάδες.

Τρία άτομα με γνώση της συνομιλίας είπαν στο Reuters ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν ζήτησε από τους ομολόγους του στην G7 να συνεισφέρουν τώρα με πλοία για το Στενό του Ορμούζ αλλά τους ζήτησε να προετοιμαστούν για έναν μεταπολεμικό ρόλο.

ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν πυρηνικό αντιδραστήρα στο κεντρικό Ιράν

Αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν την Παρασκευή (27/3) εργοστάσιο επεξεργασίας ουρανίου στο κεντρικό Ιράν, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας της χώρας.

🎯 STRUCK: Arak Heavy Water Plant in Central Iran—A Key Plutonium Production Site for Nuclear Weapons



The IDF will not allow the Iranian regime to continue advancing its nuclear weapons program, which poses an existential threat to Israel and the entire world. pic.twitter.com/wdFQ03TQZr — Israel Defense Forces (@IDF) March 27, 2026

Το εργοστάσιο Αρντακάν, που βρίσκεται στην επαρχία Γιαζντ (κεντρικό Ιράν), «έγινε στόχος επίθεσης που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγα λεπτά από τον αμερικανοσιωνιστή εχθρό», τόνισε ο οργανισμός στο κανάλι του στο Telegram, προσθέτοντας ότι η επίθεση «δεν προκάλεσε απελευθέρωση ραδιενεργών υλικών».

Επίσης, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την ίδια πληροφορία, ότι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ έπληξαν έναν πυρηνικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο κεντρικό Ιράν.

Airstrikes have been reported near the Koohestan/Yazd missile base area in central Iran. pic.twitter.com/1aogu0XAli — Open Source Intel (@Osint613) March 27, 2026

«Το συγκρότημα αντιδραστήρων βαρέος ύδατος Χαντντάμπ (σ.σ. η ονομασία του αντιδραστήρα Αράκ) έγινε στόχος σε δύο στάδια επιθέσεων από τον Αμερικανό και Σιωνιστή εχθρό», δήλωσε τοπικός αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Fars και άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν θανάτους, ούτε αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας.

«Παρακαλούμε εκκενώστε την περιοχή»

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός είχε αναρτήσει στο Χ μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής προειδοποιώντας τους για το επικείμενο χτύπημα.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς όλα τα άτομα που βρίσκονται στα βορειοδυτικά της πόλης Αράκ και τα άτομα στη βιομηχανική περιοχή Χαϊραμπάντ στην περιοχή Αράκ, με βάση την περιοχή που έχει οριστεί με κόκκινο χρώμα στον συνημμένο χάρτη.

Ο ισραηλινός στρατός, συνεχίζοντας τις ενέργειές του τις τελευταίες ημέρες σε όλο το Ιράν για να πλήξει τις στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος, θα διεξάγει επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές τις επόμενες ώρες.

Αγαπητοί πολίτες, για χάρη της ασφάλειας και της ευημερίας σας, σας παρακαλούμε να εκκενώσετε αμέσως τις προαναφερθείσες καθορισμένες περιοχές που αναφέρονται στον χάρτη.

Η παρουσία σας σε αυτές τις περιοχές θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας».