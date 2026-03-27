Reuters: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν το ένα τρίτο του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν

Στην επιβεβαίωση ότι έχουν καταστρέψει περίπου το ένα τρίτο του εκτεταμένου πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν προχώρησα οι Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters.

Όπως αναφέρουν πέντε πηγές που μίλησαν στο διεθνές πρακτορείο, οι βομβαρδισμοί εκτιμάται ότι έχουν προκαλέσει ζημιές, καταστροφές ή έχουν θάψει αυτούς τους πυραύλους σε υπόγειες σήραγγες και καταφύγια. Παρόμοια είναι η εικόνα και για τις δυνατότητες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν, εκτιμώντας ότι περίπου το ένα τρίτο αυτών έχει καταστραφεί.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα, υποδηλώνει ότι, παρότι η πλειονότητα των ιρανικών πυραύλων είναι είτε κατεστραμμένη είτε μη προσβάσιμη, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό απόθεμα. Επιπλέον, ενδέχεται να μπορέσει να ανακτήσει μέρος των θαμμένων ή κατεστραμμένων πυραύλων μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε την Πέμπτη ότι το Ιράν έχει απομείνει με «πολύ λίγους πυραύλους». Ωστόσο, φάνηκε να αναγνωρίζει τον κίνδυνο που εξακολουθούν να αποτελούν οι εναπομείναντες πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη για μελλοντικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, ιδίως σε ό,τι αφορά την προστασία του οικονομικά κρίσιμου Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Reuters, εξετάζεται το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της σύγκρουσης με την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στις ιρανικές ακτές κατά μήκος του στενού.

«Το πρόβλημα με τα στενά είναι το εξής: ακόμη κι αν κάνουμε εξαιρετική δουλειά και πούμε ότι έχουμε εξουδετερώσει το 99% των πυραύλων τους, το 1% παραμένει απαράδεκτο. Ένας μόνο πύραυλος μπορεί να πλήξει ένα πλοίο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεοπτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Σεθ Μούλτον, βετεράνος του Σώματος Πεζοναυτών με τέσσερις θητείες στο Ιράκ, απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένα τα ευρήματα, αλλά αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του Τραμπ σχετικά με τον αντίκτυπο του πολέμου στο ιρανικό οπλοστάσιο.

«Αν το Ιράν ενεργεί έξυπνα, θα έχει διατηρήσει μέρος των δυνατοτήτων του — δεν χρησιμοποιεί όλα όσα διαθέτει και παραμένει σε αναμονή», ανέφερε.

Οι πύραυλοι ο κύριος στόχος των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιδιώκει να αποδυναμώσει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, καταστρέφοντας το ναυτικό του, τις πυραυλικές και μη επανδρωμένες δυνατότητές του, καθώς και διασφαλίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση, με την ονομασία «Epic Fury», εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ή και ταχύτερα, σε σχέση με τα αρχικά σχέδια πριν από την έναρξη των επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου.

Μέχρι την Τετάρτη, οι αμερικανικές επιδρομές είχαν πλήξει περισσότερους από 10.000 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους και, σύμφωνα με την ίδια διοίκηση, είχαν καταστρέψει το 92% των μεγάλων πλοίων του ιρανικού ναυτικού. Παράλληλα, δόθηκαν στη δημοσιότητα εικόνες από επιθέσεις σε εργοστάσια παραγωγής όπλων, υπογραμμίζοντας ότι στόχος δεν είναι μόνο τα αποθέματα, αλλά και η βιομηχανική βάση που τα υποστηρίζει.

Ωστόσο, η Κεντρική Διοίκηση απέφυγε να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το ποσοστό καταστροφής των πυραυλικών και μη επανδρωμένων δυνατοτήτων του Ιράν.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι βασικό πρόβλημα αποτελεί η ακριβής εκτίμηση του αριθμού των πυραύλων που βρίσκονταν σε υπόγεια καταφύγια πριν από τον πόλεμο. Οι ΗΠΑ δεν έχουν δημοσιοποιήσει τη δική τους εκτίμηση για το συνολικό προπολεμικό απόθεμα, το οποίο εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 2.500 (σύμφωνα με το Ισραήλ) έως περίπου 6.000, κατά ορισμένους αναλυτές.

Το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις

Παρά τη σφοδρότητα των αμερικανικών επιθέσεων, το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει επιχειρησιακές δυνατότητες. Την Πέμπτη, εκτόξευσε 15 βαλλιστικούς πυραύλους και 11 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Επιπλέον, επέδειξε νέες δυνατότητες: την προηγούμενη εβδομάδα, εκτόξευσε για πρώτη φορά πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά της αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Η ειδικός σε θέματα ιρανικών πυραυλικών δυνάμεων Νικόλ Γκρατζέφσκι από το Sciences Po στο Παρίσι εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν υπερεκτιμήσει την επιτυχία των επιδρομών.

Όπως σημείωσε, το Ιράν εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιθέσεις από τη στρατιωτική εγκατάσταση Μπιν Κανέχ, παρά το γεγονός ότι έχει δεχθεί σφοδρούς βομβαρδισμούς.

«Το γεγονός ότι διατηρούν αυτή τη δυνατότητα δείχνει πιθανώς ότι οι ΗΠΑ υπερεκτίμησαν τα αποτελέσματα της επιχείρησής τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εκτιμά πως το Ιράν διατηρεί περίπου το 30% των πυραυλικών του δυνατοτήτων.

Σύμφωνα με την ίδια, το Ιράν διαθέτει περισσότερες από δώδεκα μεγάλες υπόγειες εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύει εκτοξευτές και πυραύλους. «Το βασικό ερώτημα είναι αν αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί πλήρως», τόνισε.

Δυσκολίες στην αξιολόγηση

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο είναι εφικτή μια ακριβής εκτίμηση των ιρανικών δυνατοτήτων, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας για το πόσα όπλα βρίσκονται σε υπόγειες εγκαταστάσεις και σε ποια κατάσταση. «Δεν είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε ποτέ έναν ακριβή αριθμό», δήλωσε.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγσεθ αναφέρθηκε επίσης στη δυσκολία αυτή, επισημαίνοντας ότι το Ιράν έχει επενδύσει εκτενώς σε υπόγειες υποδομές, παρόμοια με τη Χαμάς στη Γάζα.

«Το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα. Έχει διοχετεύσει πόρους —οικονομικούς και άλλους— στην κατασκευή σηράγγων και πυραύλων», δήλωσε στις 19 Μαρτίου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν συστηματικά τις επιχειρήσεις τους:

«Τους εντοπίζουμε μεθοδικά, αδιάκοπα και με συντριπτική ισχύ, όπως μόνο ο αμερικανικός στρατός μπορεί. Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους», κατέληξε, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένα ποσοστά καταστροφής.