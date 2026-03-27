Φρουροί της Επανάστασης: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, θα εμποδίσουμε σθεναρά όποιον περάσει»

Νέες απειλές εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, καθώς προειδοποιούν για σθεναρή απάντηση σε οποιονδήποτε προσπαθήσει να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι «θα εμποδίσουμε οποιοδήποτε πλοίο να διασχίσει ή να φύγει από τα λιμάνια χωρών συμμάχων και υποστηρικτών της Αμερικής και του Ισραήλ, προς οποιονδήποτε προορισμό και μέσω οποιουδήποτε περάσματος». Παράλληλα, πρόσθεσαν ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και οποιαδήποτε διέλευση μέσω της πλωτής οδού θα αντιμετωπίσει «σκληρά μέτρα».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διαφόρων εθνικοτήτων απωθήθηκαν από τα Στενά του Ορμούζ μετά από προειδοποιήσεις από το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης.

Τα ΗΑΕ είναι διατεθειμένα να μετάσχουν σε διεθνή ομάδα για το άνοιγμα των Στενών

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενημέρωσαν τις ΗΠΑ και άλλους Δυτικούς συμμάχους τους ότι θα μετάσχουν σε μια πολυεθνική ομάδα για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ανέφεραν σήμερα οι Financial Times επικαλούμενοι πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Τα Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συστήσουν μια «δύναμη ασφαλείας για το Ορμούζ» προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμης σημασίας για το εμπόριο θαλάσσια οδό από τις ιρανικές επιθέσεις και να συνοδεύει πλοία, επεσήμανε το άρθρο των FT.

Η χώρα έχει γίνει στόχος περισσότερων επιθέσεων από το Ιράν από οποιαδήποτε άλλη στην περιοχή, περιλαμβανομένου του Ισραήλ.

Πολλοί σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν άμεσα σχέδια να στείλουν πλοία για να ανοίξουν το Ορμούζ, απορρίπτοντας το αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική υποστήριξη προκειμένου να διατηρηθεί ανοικτή η θαλάσσια οδός.

Η Γαλλία επεσήμανε χθες Πέμπτη ότι είχε συνομιλίες με περίπου 35 χώρες αναζητώντας εταίρους και προτάσεις για μια αποστολή για το άνοιγμα του Στενού, αλλά μόνο αφού τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκαλώντας αλματώδη άνοδο στις τιμές της ενέργειας και φόβους για πληθωρισμό.

Παράλληλα τα Εμιράτα εργάζονται μαζί με το Μπαχρέιν πάνω σε ένα προσχέδιο απόφασης που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και αφορά το άνοιγμα του Ορμούζ, αλλά η Ρωσία και η Κίνα, που διαθέτουν δικαίωμα βέτο, είναι πιθανό να αντιταχθούν στην κίνηση, πρόσθεσε το δημοσίευμα των FT.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν αρχίσει τις διαπραγματεύσεις πάνω σε διάφορα προσχέδια αποφάσεων που έχουν στόχο την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας μέσα και γύρω από το Ορμούζ. Μεταξύ των προσχεδίων είναι και ένα που κατέθεσε το Μπαρχέιν και το οποίο θα επιτρέπει τη χρήση «όλων των απαραίτητων μέσων» για το άνοιγμα των Στενών, ανέφερε το Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Αυτή η θαλάσσια οδός είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία των Εμιράτων, σημαντικού εξαγωγέα πετρελαίου και εμπορικού κόμβου. Το Ιράν έχει επανειλημμένα επιτεθεί σε ένα λιμάνι των ΗΑΕ που βρίσκεται έξω από τον Κόλπο και χρησιμοποιείται για τη φόρτωση πετρελαίου που προορίζεται για εξαγωγή.