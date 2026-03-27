Τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία Βανς - Νετανιάχου για το Ιράν

Σε μια ιδιαίτερα τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζει Ντι Βανς φέρεται να εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τις εκτιμήσεις του Τελ Αβίβ για τις εξελίξεις στο Ιράν.

Διαφορές προσέγγισης Ουάσιγκτον - Τελ Αβίβ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βανς χαρακτήρισε τις ισραηλινές προβλέψεις περί ενδεχόμενης ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος ως «υπερβολικά αισιόδοξες», επισημαίνοντας ότι δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στην πραγματικότητα επί του πεδίου. «Ήσασταν υπερβολικά αισιόδοξοι στις εκτιμήσεις σας σχετικά με την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η συνομιλία αυτή υπογραμμίζει τις διαφορές προσέγγισης μεταξύ Ουάσινγκτον και Ιερουσαλήμ όσον αφορά τη στρατηγική απέναντι στην Τεχεράνη.

Ενώ το Ισραήλ εμφανίζεται πιο επιθετικό στις εκτιμήσεις και τις επιλογές του, η αμερικανική πλευρά δείχνει να υιοθετεί πιο συγκρατημένη στάση, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθετη γεωπολιτική ισορροπία στην περιοχή. Αναλυτές εκτιμούν ότι η ανταλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει βαθύτερες ανησυχίες για τις συνέπειες μιας πιθανής αποσταθεροποίησης στο Ιράν, καθώς και για τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Παραμένουν σύμμαχοι

Παρά τις διαφωνίες, οι δύο χώρες παραμένουν στενοί σύμμαχοι, με κοινό στόχο τον περιορισμό της ιρανικής επιρροής. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει τις επόμενες διπλωματικές κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς και τη στάση τους απέναντι στις ισραηλινές πρωτοβουλίες.