Ο Βανς προανήγγειλε «αποχώρηση» των ΗΠΑ από το Ιράν - «Θα μειωθούν σύντομα οι τιμές της βενζίνης»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναφέρθηκε στον πόλεμο κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια συνέντευξης και δήλωσε ότι, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών τους στόχων, ο Τραμπ σχεδιάζει να συνεχίσει τον πόλεμο «για λίγο ακόμα».



«Ο πρόεδρος θα συνεχίσει για λίγο ακόμα, ώστε να διασφαλίσει ότι, μόλις αποχωρήσουμε, δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε αυτό για πολύ καιρό», είπε ο Βανς. «Πρέπει να τους εξουδετερώσουμε [την κυβέρνηση του Ιράν] και αυτός είναι ο σκοπός μας».



Ο Βανς παραδέχτηκε ότι οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, αλλά είπε ότι θα μειωθούν σύντομα. «Φροντίζουμε τις υποθέσεις μας, θα φύγουμε από εκεί σύντομα και οι τιμές της βενζίνης θα ξαναπέσουν», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στον podcaster Μπένι Τζόνσον. «Αυτή είναι μια πολύ, πολύ προσωρινή αντίδραση σε αυτό που τελικά θα είναι μια βραχυπρόθεσμη σύγκρουση», είπε.

JD Vance on Iran:



We are not interested in being in Iran a year down the road, two years down the road.



We are taking care of business, we are going to be out of there soon, and gas prices will come back down.



Source: @bennyjohnson pic.twitter.com/39B57SpJzH — Clash Report (@clashreport) March 28, 2026

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν μακροπρόθεσμη παρουσία στο Ιράν. «Νομίζω ότι ο πρόεδρος ήταν πολύ σαφής ως προς αυτό: Δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε στο Ιράν σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια», δήλωσε ο Βανς. «Κάνουμε δουλειές, σύντομα θα φύγουμε από εκεί και οι τιμές του φυσικού αερίου θα μειωθούν ξανά».



Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν μια συντονισμένη στρατιωτική εκστρατεία εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), Μπραντ Κούπερ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η επιχείρηση, που ονομάστηκε «Επική Οργή», έπληξε περισσότερους από 10.000 στόχους σε όλη τη χώρα για να επιτευχθεί ο «σαφής στρατιωτικός στόχος της εξάλειψης της ικανότητας του Ιράν να προβάλλει ισχύ με ουσιαστικούς τρόπους πέρα ​​από τα σύνορά του».



Σε απάντηση, το Ιράν ξεκίνησε την επιχείρηση «True Promise 4», διεξάγοντας χιλιάδες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που στόχευαν φερόμενες αμερικανικές και ισραηλινές θέσεις στην περιοχή, ιδίως σε αραβικά κράτη του Κόλπου, ως μέρος πολλαπλών αντιποίνων.



Η Τεχεράνη έχει επίσης ενισχύσει τον έλεγχό της στο ζωτικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, κλείνοντάς το ουσιαστικά στην εμπορική κυκλοφορία. Το στενό χειρίζεται περίπου το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και το κλείσιμό του έχει διαταράξει την περιφερειακή ναυτιλία και έχει αυξήσει τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου κατά 40 έως 50%.