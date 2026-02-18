Ο Τζέι Ντι Βανς «σφάζει με το γάντι» την Ευρώπη: «Σαμποτάρουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους»

Κλιμακώνει τη ρητορική σε υψηλούς τόνους της κυβέρνησης Τραμπ έναντι των Ευρωπαίων, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στο Fox News ότι «σαμποτάρουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους».

Ο Βανς, κληθείς να σχολιάσει τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Ευρώπη, απέρριψε τα περί αποξένωσης, υποστηρίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί μια ισχυρή Ευρώπη, αλλά με μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών.

«Δεν είναι ότι δεν σεβόμαστε τους συμμάχους μας, παρόλο που πολλές φορές αναφέρεται αυτό στον ευρωπαϊκό Τύπο. Είναι ότι συχνά βάζουν οι ίδιοι εμπόδια στον εαυτό τους», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, μάλιστα, πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια πιο ισχυρή και αυτάρκη Ευρώπη, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι χωρίς την πίεση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, λίγα θα είχαν αλλάξει. Κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση Τραμπ ήταν εκείνη που ώθησε τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και να επενδύσουν περισσότερο στην προστασία των συνόρων από την παράτυπη μετανάστευση.

