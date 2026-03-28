Ο Βανς μιλά για «έξοδο» από τον πόλεμο ενώ χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες φτάνουν στη Μέση Ανατολή

Περισσότεροι από 3.500 Αμερικανοί στρατιώτες έφτασαν στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση στον πόλεμο με το Ιράν κλιμακώνεται. Ανάμεσα στις δυνάμεις των ΗΠΑ βρίσκεται και το αμφίβιο πολεμικό πλοίο USS Tripoli, το οποίο μεταφέρει περίπου 2.500 πεζοναύτες.



Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το πλοίο έφτασε στην περιοχή ευθύνης της, ενισχύοντας σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων. Το USS Tripoli, ένα από τα πιο σύγχρονα αμφίβια πλοία «μεγάλου καταστρώματος», διαθέτει δυνατότητα μεταφοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35, Ospreys και άλλων μέσων, ενώ συνοδεύεται από επιθετικά και μεταγωγικά αεροσκάφη. Παράλληλα, στην περιοχή κατευθύνονται και άλλα πλοία, μεταξύ των οποίων το USS Boxer, μαζί με επιπλέον μονάδες πεζοναυτών, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατιωτική κινητοποίηση.



Σύμφωνα με τη CENTCOM, από την έναρξη της επιχείρησης «Epic Fury» στις 28 Φεβρουαρίου έχουν πληγεί περισσότεροι από 11.000 στόχοι. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν χωρίς ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να είναι προετοιμασμένη για «πολλαπλά απρόοπτα».



Η ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων έρχεται μετά από πρόσφατη επίθεση του Ιράν, κατά την οποία εκτοξεύθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι και drones εναντίον αμερικανικής βάσης στη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 στρατιωτών.



Την ίδια ώρα, νέα διάσταση στη σύγκρουση δίνει η εμπλοκή των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη. Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με πύραυλο κατά του Ισραήλ, με το Τελ Αβίβ να δηλώνει ότι το βλήμα αναχαιτίστηκε.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, ιδιαίτερα στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, μια κρίσιμη θαλάσσια δίοδο για το παγκόσμιο εμπόριο. Περίπου το 12% του διεθνούς εμπορίου διέρχεται από το σημείο, ενώ μέσω της Διώρυγα του Σουέζ διακινείται περίπου το 10% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των τιμών του πετρελαίου και σε σοβαρή αποσταθεροποίηση της θαλάσσιας ασφάλειας. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν οι Χούθι έχουν επιτεθεί σε περισσότερα από 100 πλοία στην περιοχή.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από τον ασφυκτικό έλεγχο του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που έχει ήδη διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου και τις διεθνείς μεταφορές.

Σε διπλωματικό επίπεδο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει θέσει προθεσμία έως τις 6 Απριλίου στο Ιράν για την επαναλειτουργία των θαλάσσιων οδών, ενώ έχουν κατατεθεί προτάσεις για κατάπαυση του πυρός και περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά εμφανίζεται να απορρίπτει τις αμερικανικές πρωτοβουλίες, διατηρώντας υψηλά το επίπεδο έντασης.

«Θα μειωθούν σύντομα οι τιμές της βενζίνης»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναφέρθηκε στον πόλεμο κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια συνέντευξης και δήλωσε ότι, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών τους στόχων, ο Τραμπ σχεδιάζει να συνεχίσει τον πόλεμο «για λίγο ακόμα».



«Ο πρόεδρος θα συνεχίσει για λίγο ακόμα, ώστε να διασφαλίσει ότι, μόλις αποχωρήσουμε, δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε αυτό για πολύ καιρό», είπε ο Βανς. «Πρέπει να τους εξουδετερώσουμε [την κυβέρνηση του Ιράν] και αυτός είναι ο σκοπός μας».



Ο Βανς παραδέχτηκε ότι οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, αλλά είπε ότι θα μειωθούν σύντομα. «Φροντίζουμε τις υποθέσεις μας, θα φύγουμε από εκεί σύντομα και οι τιμές της βενζίνης θα ξαναπέσουν», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στον podcaster Μπένι Τζόνσον. «Αυτή είναι μια πολύ, πολύ προσωρινή αντίδραση σε αυτό που τελικά θα είναι μια βραχυπρόθεσμη σύγκρουση», είπε.

JD Vance on Iran:



We are not interested in being in Iran a year down the road, two years down the road.



We are taking care of business, we are going to be out of there soon, and gas prices will come back down.



Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν μακροπρόθεσμη παρουσία στο Ιράν. «Νομίζω ότι ο πρόεδρος ήταν πολύ σαφής ως προς αυτό: Δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε στο Ιράν σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια», δήλωσε ο Βανς. «Κάνουμε δουλειές, σύντομα θα φύγουμε από εκεί και οι τιμές του φυσικού αερίου θα μειωθούν ξανά».

