Οι Χούθι μπήκαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: «Χτυπήσαμε με ομοβροντία πυραύλων το Ισραήλ»

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα, 28 Μαρτίου, την πρώτη τους επίθεση εναντίον του Ισραήλ αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, πριν από έναν μήνα.



Σε μαγνητοσκοπημένο διάγγελμα που δημοσιοποίησε μέσω X, ο εκπρόσωπος για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια ανέφερε πως οι Χούθι στοχοποίησαν με ομοβροντία πυραύλων στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ισραηλινή επικράτεια.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρουν ότι «οι επιχειρήσεις μας θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθούν οι δηλωμένοι στόχοι. Θα συνεχίσουμε μέχρι να σταματήσει η επιθετικότητα σε όλα τα μέτωπα».



Οι Χούθι είπαν ότι η επίθεση στο Ισραήλ έγινε ως απάντηση για τις συνεχείς επιθέσεις υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη.

Νωρίτερα, περί τις 06:00 (ώρα Ελλάδας), με ανακοινωθέντα τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ», προσθέτοντας ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχείρησαν για την αναχαίτιση της απειλής», προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια, περίπου ένα τέταρτο αργότερα.



Οι Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, εξαπέλυσαν δεκάδες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα από τα τέλη του 2023 ως τα μέσα του 2025, κατά τη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους.

Σύμφωνα με πρώην Ισραηλινούς στρατιωτικούς, η κίνηση αυτή εκλαμβάνεται ως προσπάθεια των Χούθι να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ υπέρ της θέσης του Ιράν στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται παρασκηνιακά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Παράλληλα, η κλιμάκωση αυτή έρχεται την ώρα που το ισραηλινό κοινό συνεχίζει να αμφισβητεί τη στρατηγική της κυβέρνησης στον νότιο Λίβανο. Υπήρξαν μάλιστα προειδοποιήσεις από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου για «κόκκινες σημαίες» σχετικά με την κούραση του στρατού, ενώ κάποιοι εκφράζουν φόβους ότι μια χερσαία εισβολή και κατάληψη μεγάλων τμημάτων του νότιου Λιβάνου θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή για έναν στρατό που ήδη καταπολεμά το στρες και την κόπωση.

Εννέα Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω δήλωσης στο X ότι εννέα στρατιώτες του τραυματίστηκαν σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο.



Την Παρασκευή, ένας στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και ένας ακόμη μέτρια από πύραυλο κατά αρμάτων κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στην περιοχή. Σε άλλο περιστατικό, το βράδυ του Σαββάτου, ένας στρατιώτης τραυματίστηκε σοβαρά και έξι μέτρια από ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν κατά δυνάμεων που επιχειρούσαν στο νότιο Λίβανο.



Οι ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν βαθύτερα στο λιβανέζικο έδαφος, σε ορισμένες περιοχές μέχρι και 7 χιλιόμετρα. Η Χεζμπολάχ απαντά, με αναφορές για ενέδρα σε ισραηλινές δυνάμεις στην πόλη Τάιμπε, περίπου 6 χιλιόμετρα από τα σύνορα, χωρίς όμως η στρατιωτική δήλωση να προσδιορίζει ακριβή τοποθεσία των επιθέσεων.

15 οι τραυματίες Αμερικανοί στρατιώτες από ιρανική επίθεση σε βάση στη Σαουδική Αραβία

Στους 15 ανεβάζουν οι τελευταίες πληροφορίες του Associated Press τον αριθμό των τραυματιών Αμερικανών στρατιωτών από τις ιρανικές επιθέσεις στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία.



Το Ιράν εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους και 29 drones στη βάση σε μια επίθεση της Παρασκευής που τραυμάτισε τουλάχιστον 15 στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων πέντε σοβαρά, σύμφωνα με τις πηγές του ΑΡ.