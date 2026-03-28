Τι σηματοδοτεί η εμπλοκή των Χούθι στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής

Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη εκτόξευσαν το Σάββατο το πρωί βαλλιστικό πύραυλο εναντίον του Ισραήλ, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τον πύραυλο πριν προκαλέσει ζημιές.



Αυτή η επίθεση σηματοδοτεί την πρώτη δράση των Χούθι από τον Οκτώβριο, όταν έληξε ο πόλεμος στη Γάζα, και εντάσσεται στον ευρύτερο πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ, του Ιράν και του Ισραήλ, μετά από αρκετές εβδομάδες σχετικής αδράνειας.



Παρά την κλιμάκωση, οι Χούθι δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε πιο ακραία μέτρα, όπως το κλείσιμο του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, κάτι που θα μπορούσε να επιδεινώσει την ήδη τεταμένη παγκόσμια οικονομική κατάσταση λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.



Σύμφωνα με το Axios, την Παρασκευή, η οργάνωση είχε ανακοινώσει τις «κόκκινες γραμμές» της, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε παραβίασή τους θα την υποχρέωνε να συμμετάσχει ενεργά στον πόλεμο. Οι ανακοινώσεις αυτές σχετίζονται με:

Τη χρήση της Ερυθράς Θάλασσας από ΗΠΑ και Ισραήλ για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Την αυξανόμενη συμμετοχή άλλων χωρών στις επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Την κλιμάκωση επιθέσεων κατά του Ιράν και του λεγόμενου Άξονα της Αντίστασης.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε για να υποστηριχθεί το Ιράν και τα «μέτωπα αντίστασης» στον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη. Σύμφωνα με τον Σαρί, ο πύραυλος στόχευσε «ευαίσθητους στρατιωτικούς στόχους» στο νότιο Ισραήλ ως αντίποινα στις ισραηλινές επιθέσεις σε υποδομές στο Ιράν, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ολοκλήρωση του πολέμου κατά του Ιράν.

Η γεωγραφική εξάπλωση του πολέμου επεκτείνεται, σύμφωνα με το BBC. Ο συντάκτης διεθνών Τζον Σπαρκς επεσήμανε την είσοδο των Χούθι στη σύγκρουση και εξήγησε τη σημασία αυτής της κίνησης. «Οι Χούθι έχουν δείξει την ικανότητά τους να επιτίθενται σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στα ύδατα γύρω από την Αραβική Χερσόνησο», είπε. «Είναι σημαντικό, αυτή η κρίση επεκτείνεται, κλιμακώνεται». Ο Σπαρκς είπε ότι οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν ένδειξη ότι ο πόλεμος «βαθαίνει μέρα με τη μέρα» παρά τα αισιόδοξα λόγια του Ντόναλντ Τραμπ.