Οι ΗΠΑ έτοιμες για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν - Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν πανεπιστήμια

Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν, αναφέρει η Washington Post, επικαλούμενη πηγές αξιωματούχων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα είναι ευρείας κλίμακας αλλά έφοδοι σε εδάφη του Ιράν από μέλη των ειδικών δυνάμεων και άλλων, συμβατικών μονάδων των ΗΠΑ.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται στο φως την ώρα που οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκαν με την άφιξη στην περιοχή του σκάφους USS Tripoli, που ανακοινώθηκε το Σάββατο 28 Μαρτίου από τον αμερικανικό στρατό.



Το ελικοπτεροφόρο-αεροπλανοφόρο (είναι σε θέση να μεταφέρει είκοσι F-35) και αποβατικό έχει τεθεί ως επικεφαλής της ομάδας κρούσης με περίπου 3.500 άνδρες του πολεμικού ναυτικού και των πεζοναυτών, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Η άφιξη του σκάφους αυτού στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM ανακοινώθηκε με φόντο τη δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, την Παρασκευή 27 Μαρτίου, πως οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν επιτύχει τους στόχους του πολέμου στο Ιράν μέσα σε μερικές «εβδομάδες» και χωρίς να χρειαστεί η ανάπτυξη χερσαίων μονάδων επί του πεδίου.



Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί εδώ κι εβδομάδες επαμφοτερίζουσα στάση για το ενδεχόμενο να διατάξει χερσαίες επιχειρήσεις και αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν τις τελευταίες ημέρες πως εξετάζεται η πιθανότητα να σταλούν το προσεχές διάστημα ακόμη τουλάχιστον 10.000 στρατιωτικοί στη Μέση Ανατολή.

«Θα χτυπήσουμε αμερικανικά πανεπιστήμια»

Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν να βάλουν στο στόχαστρο αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο περί καταστροφής δυο ιρανικών πανεπιστημίων στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ.



«Αν η αμερικάνικη κυβέρνηση θέλει τα πανεπιστήμιά της στην περιοχή να μην υποστούν αντίποινα (...) πρέπει να καταδικάσει τον βομβαρδισμό των πανεπιστημίων με επίσημη ανακοίνωσή της ως το μεσημέρι της Δευτέρας 30ής Μαρτίου», διεμήνυσαν σε ανακοίνωσή τους στην οποία αναφέρθηκαν ιρανικά ΜΜΕ.



Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, συνέστησαν «στους εργαζόμενους, στους καθηγητές και στους φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων της περιοχής να απομακρυνθούν ένα χιλιόμετρο» από τις πανεπιστημιουπόλεις, διότι αυτές μπορεί να γίνουν στόχοι.



Αρκετά αμερικανικά πανεπιστήμια διαθέτουν πανεπιστημιουπόλεις σε κράτη του Κόλπου, για παράδειγμα το Texas A&M, στο Κατάρ, ή το NYU (New York University), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Τη νύχτα της Παρασκευής 27 Μαρτίου, στους βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη χτυπήθηκε ιδίως το πανεπιστήμιο επιστήμης και τεχνολογίας, στο βορειοανατολικό τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να υποστούν εκτεταμένες ζημιές οι εγκαταστάσεις του, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ