Σύνοδος ΥΠΕΞ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Αιγύπτου για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας θα πραγματοποιήσουν σύνοδο αύριο, Κυριακή, και τη Δευτέρα στο Ισλαμαμπάντ για να συζητήσουν για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το Σάββατο (28/3) η πακιστανική κυβέρνηση.



Οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών αυτών, κατόπιν πρόσκλησής τους από τον Πακιστανό υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ, θα συναντηθούν «στο Ισλαμαμπάντ στις 29 και 30 Μαρτίου» για να έχουν «συνομιλίες σε βάθος επί μιας σειράς ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών που αποσκοπούν στην μείωση των εντάσεων στην περιοχή», αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών.



Οι εν λόγω αξιωματούχοι αναμένεται επίσης να συναντηθούν με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.



Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε αναφερθεί ήδη από την Παρασκευή (27/3), στην πιθανότητα διεξαγωγής μιας τέτοιας συνόδου.

«Αρχικά, προβλέπαμε να γίνει αυτή η συνάντηση στην Τουρκία (...) μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, καθώς οι Πακιστανοί ομόλογοί μας ήταν υποχρεωμένοι να μείνουν στη χώρα τους, μεταφέραμε τη συνάντηση στο Πακιστάν. Είναι πιθανόν να συναντηθούμε αυτό το Σαββατοκύριακο», είπε την Παρασκευή ο Χακάν Φιντάν στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό A Haber.