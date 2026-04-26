Σπαρτιάτικα γεύματα στο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln - Ένα καλαμάκι και λίγα ζυμαρικά στους ναύτες

Νέες θλιβερές εικόνες από τα γεύματα που σερβίρονται σε ναύτες και στρατιώτες των ΗΠΑ στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου με το Ιράν, ήρθαν τις τελευταίες ημέρες στο φως της δημοσιότητας προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του στο Facebook, ο συνταξιούχος και πρώην μέλος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της «Raleigh Boots On The Ground» (μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που υποστηρίζει τις οικογένειες των στρατιωτικών) Gerald D. Givens Jr., «αυτό ήταν το φαγητό ενός από τους ναύτες μας και έχει χάσει 7,7 κιλά».

Στις φωτογραφίες που συνοδεύουν την ανάρτηση φαίνεται το εξαιρετικά λιτό και ελλιπές γεύμα που σερβιρίστηκε σε έναν από τους ναύτες στο αεροπλανοφόρο. Στη μία περίπτωση παρατηρείται ένα καλαμάκι με κρέας και πιπεριές και λίγα ζυμαρικά, ενώ ξεχωρίζουν οι άδειες θήκες στον δίσκο. Η δεύτερη φωτογραφία απεικονίζει το πρωινό του ναύτη, το οποίο αποτελείται από δύο βραστά αυγά και μία μικρή ποσότητα χυλού. Και σε αυτή την περίπτωση ο μίσος δίσκος είναι άδειος.

«Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό»

Ο Gerald, ο οποίος έχει εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, έλαβε την περασμένη εβδομάδα αυτές τις φωτογραφίες από μια φίλη του, της οποίας ο γιος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή.

«Μου έστειλε σήμερα αρκετές φωτογραφίες μια οικογένεια που γνωρίζω και σέβομαι βαθιά. Όλα τα παιδιά τους έχουν φορέσει τη στολή αυτής της χώρας. Ο πατέρας τους είναι βετεράνος εν αποστρατεία. Πρόκειται για μια οικογένεια που έχει προσφέρει σε αυτή τη χώρα περισσότερα από όσα θα προσφέρουν οι περισσότεροι άνθρωποι ποτέ. Μοιράζομαι μόνο μία από αυτές τις φωτογραφίες, αλλά είδα αρκετά για να ξέρω ότι δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό».

Ο ίδιος κατακρίνει το συγκεκριμένο γεγονός και επισημαίνει ότι «ζητάμε από αυτούς τους νέους άνδρες και γυναίκες να επιχειρούν σε μερικά από τα πιο επικίνδυνα και απαιτητικά περιβάλλοντα στη Γη. Περιμένουμε πειθαρχία, συγκέντρωση, δύναμη και ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή. Περιμένουμε από αυτούς να φέρουν το βάρος της ασφάλειας αυτής της χώρας στους ώμους τους. Και αυτό είναι το καύσιμο που τους δίνουμε; Πρόκειται για κάτι πιο σημαντικό από έναν δίσκο, πρόκειται για το πώς φροντίζουμε τους ανθρώπους που φροντίζουν εμάς».

«Δεν πρόκειται για παράπονα. Πρόκειται για υπευθυνότητα. Δεν μπορούμε να ζητάμε αριστεία από τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας, ενώ αποδεχόμαστε τη μετριότητα στον τρόπο που τους φροντίζουμε», υπογράμμισε.

Ο Gerald έχει εμπειρία από γεύματα στον στρατό, από την εποχή που υπηρετούσε δηλώνοντας πως «έχω φάει το μερίδιό μου από γεύματα πολέμου και μεσάνυχτα. Καταλαβαίνω τις επιχειρήσεις, τη διαχείριση εφοδιασμού και τι σημαίνει όταν τα πράγματα δεν είναι τέλεια». Ταυτόχρονα, όμως, τόνισε ότι «υπάρχει ένα πρότυπο» και με βάση αυτές τις φωτογραφίες αναρωτιέται αν τηρείται αυτό το πρότυπο.

«Γιατί πίσω από κάθε στολή υπάρχει μια οικογένεια όπως αυτή. Γονείς που θυσιάστηκαν. Ένας πατέρας που έχει ήδη υπηρετήσει. Παιδιά που ακολούθησαν τα βήματά του. Μια οικογένεια που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα κάθε φορά που το ζήτησε αυτή η χώρα. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι τρέφονται σωστά, υποστηρίζονται σωστά και εκτιμώνται σωστά».