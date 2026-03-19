Διακομματική πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Στην κατάθεση διακομματικής νομοθετικής πρωτοβουλίας για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα προχώρησαν στην Ουάσιγκτον μέλη της Ελληνοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η πρόταση νόμου με τίτλο «Νόμος για την Προώθηση της Αμυντικής Συνεργασίας ΗΠΑ – Ελλάδας» κατατέθηκε από τους βουλευτές Κρις Πάπας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη και προβλέπει την ανανέωση για πέντε ακόμη χρόνια της αμερικανικής στήριξης προς την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (IMET). Σύμφωνα με τους εισηγητές, η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της εκπαίδευσης, της συνεργασίας και της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών, σε μια περίοδο κατά την οποία η γεωπολιτική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου ενισχύεται σταθερά.

Ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής Κρις Πάπας χαρακτήρισε την Ελλάδα «σταθερό δημοκρατικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και ουσιαστικό εταίρο για τη διασφάλιση της περιφερειακής ασφάλειας και ευημερίας». Όπως ανέφερε, η συνέχιση της βοήθειας μέσω του προγράμματος IMET αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της διμερούς σχέσης και συμβάλλει στην προάσπιση των στρατηγικών συμφερόντων των ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Γκας Μπιλιράκης υπογράμμισε ότι η συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας εδράζεται στην κοινή προσήλωση των δύο χωρών στη δημοκρατία, τη σταθερότητα και την ασφάλεια, κάνοντας λόγο για μια βαθιά και διαχρονική εταιρική σχέση σε μια εξαιρετικά σημαντική γεωστρατηγική περιοχή. Τόνισε επίσης ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, εκπληρώνοντας με συνέπεια τις αμυντικές της υποχρεώσεις.

Η Ντίνα Τάιτους σημείωσε ότι οι διπλωματικές και αμυντικές σχέσεις Ουάσιγκτον και Αθήνας είναι υπερβολικά σημαντικές για να υποτιμηθούν, συνδέοντας την πρόταση νόμου με τη διατήρηση της περιφερειακής ασφάλειας και της οικονομικής ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Νικόλ Μαλλιωτάκη, αντιπρόεδρος της Ελληνοαμερικανικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας, χαιρέτισε την επιλογή της Ελλάδας να ενισχύσει την εθνική της άμυνα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αναβάθμιση του στόλου των F-16 και στα προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Παράλληλα, επισήμανε ότι η στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εν μέσω της συνεχιζόμενης αστάθειας στη Μέση Ανατολή, των απειλών από το Ιράν και της τουρκικής προκλητικότητας πάνω από τα ελληνικά νησιά και απέναντι στην Κύπρο. Η πρόταση νόμου υποστηρίζεται ήδη από σημαντικές οργανώσεις της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, όπως το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, η ΑΧΕΠΑ και το Συμβούλιο Ηγεσίας Ελληνοαμερικανών.

Η στρατηγική σημασία της Ελλάδας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ

Η νέα πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων αμερικανικών νομοθετικών παρεμβάσεων που έχουν αναδείξει τον ρόλο της Ελλάδας ως κρίσιμου συμμάχου στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Στο σχετικό υπόβαθρο υπενθυμίζεται ότι το Κογκρέσο έχει ήδη αναγνωρίσει τη σημασία της εμβάθυνσης της συνεργασίας με την Αθήνα μέσω του Νόμου για την Ασφάλεια και την Ενεργειακή Συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο και του Νόμου για την Αμυντική και Διακοινοβουλευτική Συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας, ο οποίος ενσωματώθηκε στον αμερικανικό αμυντικό προϋπολογισμό του 2022.

Οι χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θεωρούνται κρίσιμες για την εκπαίδευση στελεχών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αλλά και για την ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ Αμερικανών και Ελλήνων αξιωματικών. Κατά τους υποστηρικτές της πρωτοβουλίας, αυτή η διαδικασία ενισχύει τη συνεργασία και την επιχειρησιακή συμβατότητα των δύο στρατών, σε μια συγκυρία όπου η στρατηγική θέση της Ελλάδας στην ανατολική και νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή.