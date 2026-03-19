Δένδιας: Περήφανος για τις ΕΔ - Γουίτακερ: Η Ελλάδα παίρνει σοβαρά την άμυνα και τους συμμάχους της

Στο πλαίσιο του 4ου East Macedonia & Thrace Forum, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, και ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, συζήτησαν για τις μελλοντικές προκλήσεις της περιοχής.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας στην προστασία ενεργειακών υποδομών και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά τη διάρκεια του 4ου Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στην Αλεξανδρούπολη. Τόνισε την ανάγκη συνεχούς εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στις νέες απειλές, επισημαίνοντας ότι η προστασία των υποδομών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ολόκληρου του κόσμου.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή της Ελλάδας σε αποστολές προστασίας ενεργειακών υποδομών στη Σαουδική Αραβία, σημείωσε ότι «προστατεύουμε κάθε πολίτη της ΕΕ και όλου του κόσμου, καθώς η τιμή του πετρελαίου είναι σημαντική για τη διαβίωσή μας», προσθέτοντας ότι σε περίπτωση καταστροφής υποδομών «θα επιστρέψουμε σε πρωτόγονες εποχές». Όπως είπε, «προστατεύουμε μια χώρα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, καθώς και τους πολίτες της ΕΕ», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεων: «Είμαι περήφανος», τόνισε.

Ο Υπουργός τόνισε ότι «ζούμε σε επαναστατικές εποχές» και ότι «όλα πρέπει να αλλάξουν αν θέλουμε να κρατήσουμε ασφαλείς τις κοινωνίες μας». Περιέγραψε την ανάγκη αλλαγής στρατιωτικής αντίληψης, μεταφέροντας εμπειρία από συνάντησή του με Ουκρανό στρατηγό: «Μου κατέδειξε πώς ένας σύγχρονος στρατός μπορεί να σταματήσει ένα μεγαλύτερο αντίπαλο, με καινοτόμες λύσεις – αν δεν έχεις ολιστική προσέγγιση, δεν μπορείς να έχεις επιτυχία». Υπογράμμισε ότι «πρέπει να εκσυγχρονιστούμε και να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας».

Παρουσιάζοντας τη νέα προσέγγιση, ανέφερε ότι «έχουμε δείξει ότι μπορούμε να παράγουμε στρατιωτική ικανότητα» και ότι «υιοθετούμε νέες προσεγγίσεις», αναφερόμενος στην «ασπίδα του Αχιλλέα» ως όρο που χρησιμοποιείται για τη νέα αμυντική φιλοσοφία. «Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε: έναν αδιάκοπο εκσυγχρονισμό. Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουν άλλοι κι έτσι θα δυσκολευτούμε», σημείωσε.

Στάθηκε ιδιαίτερα στις τεχνολογικές εξελίξεις, σημειώνοντας ότι «η άμυνα, είτε πρόκειται για drone είτε για αντιπυραυλικά, εξελίσσεται διαρκώς», προσθέτοντας ότι «οι Patriot στη Σαουδική Αραβία κινούνταν τρεις φορές πιο γρήγορα από άλλους πυραύλους» και προειδοποίησε ότι στο μέλλον «μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο γρήγορους πυραύλους». Υπογράμμισε ότι «δημοκρατία και ελεύθερη οικονομία δεν είναι δεδομένα και πρέπει να οργανωνόμαστε για να τα προστατεύσουμε».

Ο κ. Δένδιας συνέδεσε τις αμυντικές δαπάνες με την οικονομία, τονίζοντας ότι «όλα τα χρήματα που ξοδεύουμε για την άμυνα διασφαλίζουν την ασφάλεια και τροφοδοτούν την ανάπτυξη», προσθέτοντας ότι «η πικρή αλήθεια είναι ότι οι πόλεμοι είναι περίοδοι κατά τις οποίες δημιουργούνται νέες καινοτόμες λύσεις».

Υπογράμμισε ότι μέσω του κέντρου καινοτομίας, επιδιώκεται η μετατροπή της αμυντικής τεχνογνωσίας σε «λύσεις ανάπτυξης και απασχόλησης», οι οποίες είναι «εξαγώγιμες».

Αναφερόμενος στον ρόλο της Αλεξανδρούπολης, σημείωσε ότι «μπήκε στον χάρτη του ΝΑΤΟ το 2019», όταν υπεγράφη σχετική συμφωνία με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «τώρα όλοι ξέρουν πού βρίσκεται η Αλεξανδρούπολη και παίζει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμα θέματα»

Για το μεταναστευτικό, τόνισε ότι «η παράτυπη μετανάστευση είναι ένα θέμα που αντιμετωπίσαμε το 2012-2013 και το 2020», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «οι Ευρωπαίοι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με ανθρωπιστικό τρόπο», αλλά υπογράμμισε ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στη βιομηχανία των διακινητών να ορίσει τι θα γίνει. Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας».

Γουίτακερ: «Ιστορική ημέρα» η ανάπτυξη Patriot στη Σαουδική Αραβία

Από την πλευρά του, ο Μάθιου Γ. Γουίτακερ, Πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, χαρακτήρισε «ιστορική ημέρα» την ανάπτυξη του συστήματος Patriot στη Σαουδική Αραβία, επισημαίνοντας την αξιοπιστία της Ελλάδας ως συμμάχου και την αποφασιστικότητά της να ενισχύει την άμυνα και τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης, που πλέον αποτελεί σημαντικό κόμβο για την κινητικότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τόνισε ότι «το ΝΑΤΟ είναι θεμέλιος λίθος για την ασφάλεια και την ειρήνη», επισημαίνοντας ότι «ο Τραμπ περιμένει πολλά από τους συμμάχους μας» και ότι η συμμαχία έχει σαφή προσανατολισμό για τις επόμενες δεκαετίες. Αναφέρθηκε στην απόφαση για αύξηση των αμυντικών δαπανών, σημειώνοντας ότι «το 5% πρέπει να δουλέψει», ώστε να ενισχυθεί η ετοιμότητα των στρατών.

Ο κ. Γουίτακερ υπογράμμισε την ανάγκη προσαρμογής στις νέες απειλές: «πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε έναν πύραυλο ή ένα drone», επισημαίνοντας και το ζήτημα κόστους, ώστε «να μην ρίχνουμε ένα φτηνό drone με έναν πανάκριβο πύραυλο». Τόνισε επίσης ότι «η Ελλάδα είναι αξιόπιστος σύμμαχος, που ξόδευε όσα χρειαζόταν για την άμυνα της και πάντα ήταν εκεί για μας», προσθέτοντας ότι «εύχομαι να είχαμε περισσότερους συμμάχους σαν την Ελλάδα».



Αναφερόμενος στην Αλεξανδρούπολη, σημείωσε ότι «είναι σημαντική για τη στρατιωτική κινητικότητα», υπογραμμίζοντας ότι «τα logistics κερδίζουν τους πολέμους» και ότι μέσω του λιμανιού «μεταφέρουμε μεγάλο μέρος του εξοπλισμού». Επισήμανε επίσης τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, λέγοντας ότι «βοηθάμε την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία» και ότι «πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα και να τον αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο».

Δένδιας: Στρατηγική η συνεργασία Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την Ανατολική Μεσόγειο

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Νίκος Δένδιας ανέφερε: «Θα ήθελα, καταρχάς, να πω πόσο χαρούμενος είμαι που ο πρέσβης των Ηνωμένων πολιτών στο ΝΑΤΟ είναι εδώ μαζί μας, ο κύριος Γουίτακερ. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και να αλλάξουμε απόψεις για την κατάσταση, αλλά επίσης και να συζητήσουμε το θέμα της ελληνικής συμμετοχής στο ΝΑΤΟ, το τι ρόλο έχουμε στην συμμαχία, τι ρόλο μπορεί να παίξει η συμμαχία για την σταθερότητα, για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Από εκεί και πέρα όμως, όπως ξέρετε, είναι μια μέρα πάλι σημαντική.



»Είχαμε την κατάρριψη των βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική συστοιχία Patriot, η οποία προστατεύει τις εγκαταστάσεις ΑΡΑΜΚΟ στη Σαουδική Αραβία. Κατά την άποψή μου, το είπα και το ξαναλέω, όχι μόνο αυτό, έτσι προστατεύεται το επίπεδο ζωής των Ευρωπαίων και των Ελλήνων πολιτών. Η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου, η οποία θα συνεχίσει όσο καταστρέφονται καταστάσεις άντλησης και επεξεργασίας πετρελαίου ή φυσικού αερίου, βλάπτει την καθημερινότητα και του Έλληνα πολίτη, και του Ευρωπαίου και του Έλληνα πολίτη και κάθε πολίτη στον κόσμο πρέπει να μιλήσει.



»Πάλι, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι για άλλη μια φορά στην Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε ότι είμαι επίτιμος δημότης της πόλης, είναι η μόνη πόλη στην οποία είμαι επίτιμος δημότης και όπως ξέρετε, η συμφωνία που έβαλε την Αλεξανδρούπολη στον γεωπολιτικό χάρτη, η συμφωνία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η MDCA, φέρει την υπογραφή μου. Ευχαριστώ πολύ».