«Ανάκληση τώρα των Patriot» - Σκληρή επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε κυβέρνηση και Δένδια

Με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την άμεση επιστροφή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot και των στρατιωτικών από τη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Νίκος Δένδιας σχετικά με την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από ελληνική συστοιχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, τις οποίες το κόμμα χαρακτηρίζει ως ευθεία παραδοχή συμμετοχής της Ελλάδας στον πόλεμο.

Πάγια θέση από το 2021 και αιχμές κατά κυβέρνησης

Η αξιωματική αντιπολίτευση υπενθυμίζει ότι ήδη από το 2021 είχε εκφράσει την αντίθεσή της στην αποστολή των Patriot, ζητώντας τόσο την ανάκλησή τους όσο και σαφείς δεσμεύσεις ότι οι ελληνικές στρατιωτικές βάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η ασφάλεια της χώρας προϋποθέτει την αποφυγή οποιασδήποτε εμπλοκής και την ανάληψη διπλωματικών πρωτοβουλιών υπέρ της αποκλιμάκωσης και της ειρήνης.

Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται προσωπικά κατά του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η εξωτερική του πολιτική και η ευθυγράμμιση με διεθνείς ηγεσίες δημιουργούν κινδύνους για τη χώρα.

Ερωτήματα για τον ρόλο της αποστολής

Στην ανακοίνωση τίθενται σειρά κρίσιμων ερωτημάτων προς την κυβέρνηση σχετικά με τη σκοπιμότητα παραμονής της ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, ειδικά για την προστασία εγκαταστάσεων της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco.

Μεταξύ άλλων, τίθεται το ζήτημα κατά πόσο η επιλογή αυτή εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, αλλά και ποια συμφέροντα ενδέχεται να εξυπηρετούνται από τη συνεχιζόμενη παρουσία των ελληνικών δυνάμεων σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία.

Ανησυχία για «υπερέκταση» των ελληνικών δυνάμεων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον κίνδυνο στρατιωτικής υπερέκτασης, λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας συστοιχιών Patriot σε διάφορες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, η Βουλγαρία και η Κύπρος.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί να υπερβεί τις επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας, με μακροπρόθεσμες συνέπειες για την άμυνα και τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας.

Κλείνοντας, το κόμμα κάνει λόγο για έλλειψη συγκροτημένης εξωτερικής πολιτικής, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν λειτουργεί με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, ενώ παράλληλα υποτιμά τους κινδύνους για τη χώρα.