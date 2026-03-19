Ο Ντεπαρτιέ, ο Τσίπρας και τα αδιέξοδα του ΣΥΡΙΖΑ

Για την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, τα λόγια είναι πλεονασμός. Αρκεί να διαβάσετε το ρεπορτάζ του Παπαδημητρίου για τα όσα έγιναν χθες στην Πολιτική Γραμματεία και κυρίως για τις... αντιδράσεις που υπήρξαν επειδή κάποιοι ήθελαν να στείλουν τον Κώστα Ζαχαριάδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος.

Παρωδία.

Ως προς το πολιτικό σκέλος πάντως, αξίζει να σας μεταφέρω μία σκηνή από τη χθεσινή συνεδρίαση. Η συζήτηση για το «με ποιους πάμε και ποιους αφήνουμε» είναι μια αέναη διαδικασία από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας εγκατέλειψε το κόμμα του τραβώντας για άλλες «θάλασσες».

Και επειδή οι συριζαίοι είναι φιλότεχνοι ένας εκ των παρευρισκόμενων που θεωρείται λάτρης του κινηματογράφου θυμήθηκε μια παλαιά ταινία του Φρανσουά Τριφό κατά την οποία η Φανί Αρντάν απευθυνόμενη στον Ζεράρ Ντεπαρτιέ, λέει «ούτε με σένα ούτε χωρίς εσένα», θέλοντας να αναδείξει το προσωπικό της αδιέξοδο…

Πρόκειται για την ταινία «Η γυναίκα της διπλανής πόρτας». Ένα σενάριο που ξεδιπλώνει μια ερωτική ιστορία πάθους - μια σχέση έντονη αλλά και καταστροφική...