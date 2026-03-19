Ο Τσίπρας ζητά «αυτοοργάνωση» αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει κάτω από το χαλί τον «ελέφαντα στο δωμάτιο»

Ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε την πρόταση του για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, η μειοψηφία δεν αντέδρασε αλλά δεν σιώπησε και η οριστική απόφαση πήρε αναβολή για το μέλλον. «Όταν θα έχουμε πιο καθαρή εικόνα», ειπώθηκε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Το πιο, ίσως, εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως όλες οι πλευρές καταδίκασαν την κίνηση να σταλεί στην επιτροπή δεοντολογίας ο Κωστας Ζαχαριάδης...

«Δηλαδή, αυτοί που το οργάνωσαν, το καταδίκασαν», σχολίασαν κάποιοι με δηκτικό τρόπο. Είναι, ίσως η σύγχρονη εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως αναφορικά με την πρόταση της «διαγραφής» του Κώστα Ζαχαριάδη, θέλοντας να δικαιολογήσουν τη στάση τους, έκαναν λόγο για παρερμηνεία της πρωτοβουλίας αφού «δεν υπήρξε πρόταση περί διαγραφής αλλά αναζήτησης αν τα δημόσια λεγόμενα του σ. Κώστα, είναι η βασική άποψη του κόμματος»…

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη φορά δεν κρύφτηκε πίσω από τις «γραμμές». Γνωρίζοντας το παρασκήνιο και τον τρόπο που θα αντιδρούσαν οι «αντίπαλοι» του επεδίωξε να αλλάξει το κλίμα, βάζοντας εκείνους σε απολογητική στάση. Μίλησε για την μόνη, ικανή και αναγκαία επιλογή: «την ανασυγκρότηση, ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού χώρου», «σε αυτό το πλαίσιο ενότητας και ανασύνθεσης, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και οι κινήσεις του αντικειμενικά έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για όλο τον προοδευτικό χώρο».



Την ίδια ώρα από την Αλεξανδρούπολη, ο πρώην Πρωθυπουργός έβαζε εκ νέου στο τραπέζι τον όρο της «αυτοοργάνωσης» σε ένα κίνημα που όπως είπε, αυτή τη φορά, θα είναι ένα μείγμα εμπειρίας-από τους παλαιότερους της πολιτικής-και νέων ανθρώπων που διψούν για συμμετοχή.

Η στάση Πολάκη



Ο Παύλος Πολάκης που έχει αναδειχθεί σε ηγέτη της εσωκομματικής αριστερής αντιπολίτευσης, καταψήφισε την εισήγηση του προέδρου, ζητώντας, όπως είχε αποκαλύψει ο FLASH, συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα αποτελέσουν οριακά σημεία, προκειμένου να απαντήσουν τα κόμματα στα οποία θα σταλεί συγκεκριμένη πρόταση συνεργασίας και διαλόγου.

Ο κρητικός βουλευτής, χωρίς να έχει απέναντι του τον Νίκο Παππά, δεν τον είχε και υπέρ του. Ο έμπειρος πολιτικός παράγοντας, επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του FLASH, πρότεινε την «επιτάχυνση» της πορείας της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, αρνούμενος και την αυτοδιάλυση υπέρ του Αλέξη Τσίπρα-προφανώς-και της αυτόνομης καθόδου που οδηγεί σε πολιτική αυτοκτονία. Πολλοί είπαν πως οι δυο προτάσεις του Πολάκη και του Παππά, έχουν τον ίδιο παρανομαστή.

Αιχμές για τον Ανδρουλάκη





Αναφερόμενος, ο Σωκράτης Φάμελος στην προοπτική συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ επέρριψε ευθύνες στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνοντας πως «το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του, η οποία μένει να επιβεβαιωθεί στο συνέδριό του, κάνει ένα ιστορικό λάθος. Γι’ αυτό οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν σε μια πορεία ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Οι υπόλοιποι ας αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον προοδευτικό κόσμο».



Ειδικότερα για τα υπόλοιπα κόμματα και για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν σχεδόν αποκαλυπτικός: «η Νέα Αριστερά μιλάει για "Λαϊκό Μέτωπο", οφείλει, όμως, να ξεκαθαρίσει αν θα συμβάλει σε έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο, ενώ ταυτόχρονα σε αυτή την προσπάθεια μπορούν να συμβάλουν κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες του προοδευτικού χώρου όπως ο ΚΟΣΜΟΣ, το ΠΡΑΤΤΩ, η Λούκα Κατσέλη, κ.α. Σε αυτό το πλαίσιο ενότητας και ανασύνθεσης, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και οι κινήσεις του αντικειμενικά έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για όλο τον προοδευτικό χώρο. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι δεν αποτελούν λύση οι μοναχικές πορείες, η περιχαράκωση, η εσωστρέφεια και οι νέες αντιπαραθέσεις από τις οποίες έχει κουραστεί ο κόσμος της Αριστεράς. Λύση είναι η ενότητα που θα δώσει ξανά κυβερνώσα προοπτική στην αριστερή προοδευτική παράταξη. Αυτό είναι το αίτημα των προοδευτικών πολιτών και σε αυτή την προσπάθεια, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι συνεπής, ξεκάθαρος και αποτελεί εγγύηση της ενωτικής προσπάθειας. Και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με πολιτική δράση για να δυναμώσει η πρόταση της ενότητας».

