Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο Φαραντούρης

Γύρω - γύρω το πάει το πολιτικό του φλερτ με το ΠΑΣΟΚ ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.

Και όπως μου είπε αργά χθες το βράδυ ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης, ο κ. Φαραντούρης θα είναι στο επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Θα συμμετάσχει σε κάποιο από τα θεματικά τραπέζια που θα στηθούν. Σε ποιο ακριβώς θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες αλλά αυτό λίγη σημασία έχει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες αναζωπυρώνοντας τη φημολογία ότι βρίσκεται σε φάση προσέγγισης με το ΠΑΣΟΚ ο κ. Φαραντούρης μίλησε σε ραδιοφωνική του παρέμβαση (Παραπολιτικά FM) με εγκωμιαστικά λόγια για τον κ. Ανδρουλάκη και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ας σφυρίζει αδιάφορα ο ίδιος ως προς τα πολιτικά του σχέδια.

Είναι ενδεικτικό ότι την προσεχή Κυριακή θα βρεθεί ξανά στο ίδιο πάνελ με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, συζητώντας για τα κόκκινα δάνεια και τη στεγαστική κρίση, σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.