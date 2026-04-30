Τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Νικόλας Φαραντούρης

Τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (30/4) ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας στο Παραπολιτικά 90,1.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φαραντούρης, «δεν πρόκειται να παραμείνω εσαεί ανεξάρτητος, ενώνω και εγώ τη φωνή μου, και αυτό απαιτούν οι περιστάσεις, για πολιτική αλλαγή. Δεν πρέπει να λείψει κάποιος από το προσκλητήριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή αποτελεί τον μοναδικό συγκροτημένο πόλο που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή.

Πρέπει κάποιος να μπορεί να το εγγυηθεί στο δρόμο προς την κάλπη και αυτός ο χώρος είναι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Έχει το πρόγραμμα, έχει το στελεχιακό δυναμικό, έχει την ηγεσία, έχει την περιφερειακή συγκρότηση και κυρίως έχει κατατεθειμένες θέσεις με τις οποίες εγώ θεωρώ ότι μπορώ να συμπορευτώ προς αυτή την κατεύθυνση».

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια όσων έχει γράψει ο FLASH, με την προσχώρηση του τυπικά ανεξάρτητου σήμερα, αλλά εδώ και καιρό σε τροχιά σύγκλισης με την Χαριλάου Τρικούπη, Νικόλα Φαραντούρη να επισφραγίζει και τυπικά τη συμπόρευσή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με τον οποίο έχουν ήδη δώσει τα χέρια. Ως γνωστόν, ο κ. Φαραντούρης είχε δώσει το «παρών» στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον περασμένο Μάρτιο, ενώ η πιο πρόσφατη υποστηρικτική δήλωσή του για την αξιωματική αντιπολίτευση και τον αρχηγό της αφορούσε τις υποκλοπές και τη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα.

Οι δηλώσεις του Νικόλα Φαραντούρη

Ειδικότερα, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1, μεταξύ άλλων, επισήμανε: «Δεν πρόκειται να παραμείνω εσαεί ανεξάρτητος, ενώνω και εγώ τη φωνή μου, και αυτό απαιτούν οι περιστάσεις, με διαφάνεια και για πολιτική αλλαγή και όχι μόνο».

Δημοσιογράφος: Αυτό είναι το σύνθημα που χρησιμοποιεί ο κ. Ανδρουλάκης για την πολιτική αλλαγή το υιοθετείτε;

Ν. Φαραντούρης: Το υιοθετώ, ενώνω τη φωνή μου. Χρειάζεται ο τόπος πολιτική αλλαγή, δεν είναι μόνο σύνθημα, είναι ανάγκη, είναι αναγκαιότητα και σε αυτή την αναγκαιότητα και σε αυτό το προσκλητήριο νομίζω δεν πρέπει να λείψει κάποιος. Δεν πρέπει να λείψει κάποιος από το προσκλητήριο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ που αυτή τη στιγμή αποτελεί τον μοναδικό συγκροτημένο πόλο που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή με συγκροτημένο πρόγραμμα, με αρχή-μέση και τέλος, με κυβερνητικό πρόγραμμα, με στελεχιακό δυναμικό, με περιφερειακή συγκρότηση, με όργανα, με δομή και με ένα στρατηγικό αντικειμενικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη. Αυτά όλα τα συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για αυτό λέω ότι υπό τις παρούσες συνθήκες και καθώς οι κάλπες κοντοζυγώνουν, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας όλα μυρίζουν ότι η χώρα έχει μπει για τα καλά σε μία προεκλογική περίοδο και μάλιστα με ένα ζοφερό περιβάλλον να τυλίγει στην κοινή γνώμη, να αιωρείται πάνω από τη χώρα με υποκλοπές, με θεσμικά ολισθήματα και με πολλές προκλήσεις γύρω μας, δεν νομίζω ότι περισσεύει κανείς από αυτό το προσκλητήριο.

Ερωτηθείς αν θα εξαντλήσει την θητεία του στην Ευρωβουλή ή θα συμμετάσχει στην εθνικές εκλογές, ο κ. Φαραντούρης σημείωσε: «Έχω πει ότι δεν σκοπεύω να συμμετάσχω στις επόμενες εθνικές εκλογές διότι είμαι σχετικά φρέσκος ευρωβουλευτής και διότι έχω ανοίξει αρκετά ζητήματα που θα ήθελα να τα ολοκληρώσω. Θεωρώ ότι η δουλειά μπορεί να γίνει και να είναι σημαντική από τούτο εδώ το μετερίζι της Ευρωβουλής.

Ο σκοπός μου και το πλάνο μου είναι να συνεχίσω τη θητεία μου και να βάλω πλάτη με την ιδιότητα μου αυτή. Θεωρώ πολιτική αναγκαιότητα την συσπείρωση και τη συστράτευση γύρω από έναν σοβαρό και στιβαρό πόλο που εγγυάται αυτή την πολιτική αλλαγή. Γιατί εναλλακτικό κυβερνητικό πρόταγμα, εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα πρέπει κάποιος να μπορεί να το εγγυηθεί στο δρόμο προς την κάλπη και αυτός ο χώρος είναι το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Και κοινοβουλευτικά και δημοσκοπικά και θεσμικά αλλά και προγραμματικά, πολιτικά έχει τα εχέγγυα, έχει το πρόγραμμα, έχει το στελεχιακό δυναμικό, έχει την ηγεσία, έχει την περιφερειακή συγκρότηση και κυρίως έχει κατατεθειμένες θέσεις με τις οποίες εγώ θεωρώ ότι μπορώ να συμπορευθώ προς αυτή την κατεύθυνση».