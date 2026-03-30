Φαραντούρης - Πολάκης «στα μαχαίρια» - Τι θα γίνει όταν «έρθει» ο Τσίπρας;

«Πολιτική ανασφάλεια, σταλινική πρακτική, χοντροκομμένα, χυδαία και αστεία ψέματα».

Ο Νικόλας Φαραντούρης φαίνεται ότι ενοχλήθηκε βαθιά από τα «πυρά» που δέχθηκε από τον Παύλο Πολάκη επειδή τον είδε περιχαρή στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να αγκαλιάζει και να χαιρετάει όχι μόνο τον Ανδρουλάκη αλλά και τους μισούς πασόκους που ήταν στο Παλαιό Φάληρο.

Βέβαια, πρώτος άνοιξε το μέτωπο της αντιπαράθεσης ο Πολάκης που με μεγάλη ένταση και προσωπικούς χαρακτηρισμούς καταφέρθηκε εναντίον του Φαραντούρη χαρακτηρίζοντάς τον... «φελλό». Κατά τα άλλα είπε πως στα νιάτα του ήταν στη ΔΑΠ (κάτι που ο Φαραντούρης το διαψεύδει...).

Και εάν ο Πολάκης αντιδρά έτσι για τον νεόκοπο Φαραντούρη, φανταστείτε τι θα γίνει όταν έρθει ο Τσίπρας (επίσημα) και αρχίσουν ο ένας μετά τον άλλον (από όλη την κομματική ιεραρχία) να χαιρετούν την Κουμουνδούρου με την προσδοκία και το... όνειρο.