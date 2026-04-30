Νικόλας Φαραντούρης: Και επίσημα στο ΠΑΣΟΚ - «Στόχος η πολιτική αλλαγή», μήνυμα Ανδρουλάκη

Σε μια κίνηση με σαφές πολιτικό αποτύπωμα εν όψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε και επισήμως την ένταξη του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ, μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 30 Απριλίου 2026.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καλωσόρισε τον μέχρι πρότινος ανεξάρτητο ευρωβουλευτή στη «Δημοκρατική Παράταξη» και στην ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης του κόμματος με πρόσωπα που διαθέτουν τεχνοκρατική επάρκεια και πολιτική εμπειρία.

«Ο Νικόλας έχει επάρκεια στα θέματα που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις, τα ενεργειακά αλλά και ζητήματα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα συμβάλει ουσιαστικά «στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή». Παράλληλα, έθεσε ως κεντρικό στόχο την ήττα της Νέα Δημοκρατία και τη διαμόρφωση «μιας νέας σελίδας για τον τόπο», με έμφαση στη θεσμική λειτουργία, τη δίκαιη ανάπτυξη και τη μείωση των ανισοτήτων.

Από την πλευρά του, ο Νικόλας Φαραντούρης έκανε λόγο για «μεγάλη χαρά» και «ένωση δυνάμεων» με στόχο την πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ ως «τον μόνο συγκροτημένο πολιτικό φορέα» που μπορεί να την εγγυηθεί. Τόνισε την ανάγκη ευρύτερης πολιτικής συσπείρωσης, καλώντας τους πολίτες να συστρατευθούν γύρω από τη «ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης».

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, τη στιβαρή παρουσία στην Ευρώπη και διεθνώς και τη θωράκιση της κοινωνικής δικαιοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «κάθε δημοκρατικός πολίτης πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του».

Το προφίλ του Νικόλα Φαραντούρη

Ο Νικόλας Φαραντούρης είναι καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και κάτοχος της ευρωπαϊκής έδρας Jean Monnet. Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το University of Oxford.

Έχει εργαστεί ως δικηγόρος σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Βρυξέλλες, ενώ έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πεδίο της ενέργειας, ίδρυσε και διηύθυνε το πρώτο διεθνές αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ενώ το 2010 ανέλαβε διευθυντής νομικών υπηρεσιών και στη συνέχεια πρόεδρος στη ΔΕΠΑ, διαχειριζόμενος κρίσιμες διεθνείς ενεργειακές υποθέσεις.

Η ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ έρχεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιδιώκει διεύρυνση και ενίσχυση του πολιτικού της αποτυπώματος, ενόψει της επόμενης εκλογικής μάχης.