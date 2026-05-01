«Ρέστα» από Ανδρουλάκη: Πυρά σε Μητσοτάκη και Τσίπρα - Ο Φαραντούρης «δείχνει» δύσκολη διεύρυνση

Τακτική πολυβόλου με φουλ επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, επιλεκτικά πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και ταυτόχρονο άνοιγμα πολλαπλών μετώπων επιλέγει ο Νίκος Ανδρουλάκης, εντείνοντας την προσπάθεια εδραίωσης του ΠΑΣΟΚ ως ο φορέας που εκφράζει το σύνολο των δυνάμεων που επιθυμούν πολιτική αλλαγή και ως η μοναδική συγκροτημένη εναλλακτική κυβερνητική λύση.

Χθες, μέσα σε μία μόνο ημέρα η Χαριλάου Τρικούπη βρέθηκε στο επίκεντρο για ένα πλέγμα πρωτοβουλιών και δράσεων που προκάλεσαν ή προκαλούν συζητήσεις, θόρυβο αλλά και συγκρούσεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν πέρασαν απαρατήρητες...

Στο πεδίο της διεύρυνσης, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης εντάχθηκε και επίσημα στο ΠΑΣΟΚ και στην ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δίνοντας τα χέρια με το Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και τη δέσμευση μάχης για την πολιτική αλλαγή. Οι πληροφορίες του FLASH αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες προσχωρήσεις βουλευτών και στελεχών (Νίνα Κασιμάτη, Ευάγγελος Αποστολάκης, Θεοδώρα Τζάκρη, Θάνος Μωραϊτης κτλ), ενώ η Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη ετοιμάζεται για μια ακόμη Ολομέλεια με σκοπό τη δημιουργία τοπικών επιτροπών ανά την Ελλάδα.

Μπορεί η γενική κατεύθυνση να είναι «ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα και καλοδεχόμαστε κάθε πρόθυμο να συμπορευτεί», αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κάποιες ενοχλήσεις... «Θέλουμε να μεγαλώσουμε ως ΠΑΣΟΚ τα ποσοστά μας, όμως η διεύρυνση δεν γίνεται με γυρολόγους», ήταν το «καρφί» της Νάντιας Γιαννακοπούλου.

Στο πεδίο των προτάσεων με κοινωνικό πρόσημο, η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη υπέρ ενός διαλόγου για 4ημερη εργασία με πλήρεις αποδοχές έφερε την αντίδραση της κυβέρνησης που την απέρριψε ως ανεφάρμοστη και λαϊκ;iστικη, ενώ στις εντός ΠΑΣΟΚ αντιδράσεις ο Παύλος Γερουλάνος εμφανώς συγκρατημένος, έσπευσε να σημειώσει ότι πρέπει να γίνει συζήτηση, να τοποθετηθούν οι ειδικοί, να ακουστούν όλες οι φωνές και μετά να υπάρξουν αποφάσεις.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ με τις οποίες επικοινώνησε ο FLASH υπογράμμιζαν ότι:

1) Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας πρώτα και κύρια στις μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 20 εργαζομένων) και για θέσεις έντασης διανοίας, όχι έντασης εργασίας.

2) Η πρόταση θα εφαρμόζεται σε συμφωνία με τις επιχειρήσεις και αρχικά με φορολογικά κίνητρα για την πιλοτική εφαρμογή της.

3) Η όποια επέκταση του μέτρου θα έρθει μέσα από διαβούλευση με τις θεσμικές τους εκπροσωπήσεις. Με λίγα λόγια η μετάβαση δεν θα γίνει άναρχα, αλλά μετά από εξαντλητική διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς.

Πυρ και μανία

Το θέμα που δημιούργησε τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση ήταν ωστόσο η αποτυχημένη απόπειρα συγκρότησης των τριών ακέφαλων επί μήνες ανεξάρτητων αρχών (Συνήγορος του Πολίτη, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ), με το Νίκο Ανδρουλάκη να καταγγέλλει «πραξικόπημα και νέα εκτροπή» της κυβέρνησης, εμπλέκοντας ως υπεύθυνο και τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θύμισε ότι πριν μερικούς μήνες είχε προτείνει ένα νέο τρόπο πλήρωσης των κενών θέσεων μέσω ανοιχτής πρόσκλησης και συλλογής βιογραφικών από τους ενδιαφερόμενους για να ενισχυθεί η διαφάνεια και να σταματήσουν τα παζάρια, μια πρόταση που υιοθετήθηκε. Όμως, τελικά η διάσκεψη των προέδρων συνεδρίασε μόνο για δύο από τις τρεις ακέφαλες επιτροπές (Συνήγορο και ΑΠΔΠΧ), κάτι που χαρακτηρίστηκε παράδοξο από τον κ. Ανδρουλάκη.

Στο σημείο πάντως που «άστραψε και βρόντηξε» ήταν η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας για την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρά το ότι υπήρξε πλειοψηφία 3/5 στο πρόσωπο της επίτιμης αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικατερίνης Συγγούνα. Σύμφωνα με την Χαριλάου Τρικούπη, η κ. Συγγούνα έπρεπε να εκλεγεί πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής αλλά αυτό δε συνέβη, αφού «η κυβερνητική πλειοψηφία το απέτρεψε χωρίς καμία αιτιολόγηση», κάτι που ερμηνεύεται ως απόδειξη ότι «η ΝΔ δεν επιθυμεί τη συγκρότηση των Αρχών».

Από το ΠΑΣΟΚ δεν άφησαν αναπάντητες τις βολές της αριστερής αντιπολίτευσης, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύσης Ελευθερίας ότι η σύμπτωση της υποστήριξης της Αικατερίνης Συγγούνα με τη ΝΔ συνιστά προπομπό συγκυβέρνησης. Συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη εξηγούσαν μέσω του FLASH ότι η κ. Συγγούνα ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, με βάση τη διαδικασία που το ίδιο πρότεινε και η στάση του ήταν η υπεύθυνη και θεσμική στάση που όφειλαν να επιδείξουν όλα τα κόμματα.

«Είναι εντελώς άτοπες οι κρίσεις περί πρόβας μελλοντικής συγκυβέρνησης γιατί το ΠΑΣΟΚ θα «ρίξει» τη ΝΔ από την εξουσία, δε θα συμπράξει κυβερνητικά μαζί της», πρόσθεταν χαρακτηριστικά, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης πιο επιθετικά παρέπεμπε σε όσα είχε πράξει ο Αλέξης Τσίπρας, επιβεβαιώνοντας το πολεμικό κλίμα που συντηρείται. «Ξεχνάτε ότι για το ΕΣΡ, για να πληρωθεί η θέση, τα βρήκε ο κ. Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία; Έχετε κοντή θεσμική μνήμη; Τι κίνηση ήταν αυτή; Πρόβα συγκυβέρνησης τότε; Όχι, βεβαίως. Αφήστε, λοιπόν, τα φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια. Και τα περί ρόλου του Βελόπουλου σε αυτήν την παράταξη δεν ταιριάζουν. Ξέρετε γιατί; Γιατί εμείς ούτε συνέδρια κάνουμε σε μπουζουξίδικα, ούτε έχουμε συνεργαστεί με τον κ. Καμμένο», δήλωσε από το βήμα του Κοινοβουλίου.

Κι ενώ η όλη συζήτηση των ημερών είχε εστιαστεί στις υποκλοπές και την επικείμενη πρόταση για εξεταστική, τελικά προηγήθηκε το αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα τότε μέλη της κυβέρνησης, Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, αμφότεροι βουλευτες της ΝΔ.

Σήμερα Πρωτομαγιά στις 10.30 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο εκτελεσθέντων στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.