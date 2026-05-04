Νάντια Γιαννακοπούλου: «Η 4ήμερη εργασία εφαρμόζεται στην Ευρώπη - Δεν είναι λαϊκισμός»

Την πρόταση για την καθιέρωση 4ήμερης εργασίας ανέλυσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (4/5) στο Action24, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για λαϊκιστική επιλογή, αλλά για μια πολιτική που ήδη εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κ. Γιαννακοπούλου αναφέρθηκε στην πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, επισημαίνοντας ότι το μοντέλο της 4ήμερης εργασίας εφαρμόζεται είτε πιλοτικά είτε στην πράξη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για μια αναγκαία προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και όχι για μέτρο λαϊκιστικού χαρακτήρα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και ειδικότερα στην υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,Νίκη Κεραμέως, με αφορμή την αρνητική στάση απέναντι στην πρόταση.

Σύμφωνα με τη βουλευτή, η κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί τις αλλαγές που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας.

Η κ. Γιαννακοπούλου σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να ανοίξει τη συζήτηση για την εφαρμογή του μέτρου, προτείνοντας την πιλοτική υλοποίησή του σε στοχευμένες επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 εργαζομένους.

Η συζήτηση γύρω από τη 4ήμερη εργασία συνεχίζεται, με υποστηρικτές να εκτιμούν ότι μπορεί να συμβάλει τόσο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων όσο και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και της οικονομίας.