Το ΠΑΣΟΚ σε κομβική συγκυρία - Crash test η πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου

Πολεμικό κλίμα με την κυβέρνηση και συγκρούσεις επί παντός επιστητού (και για τις Ανεξάρτητες Αρχές) και από την άλλη, νηνεμία και διατήρηση σε γενικές γραμμές των ήπιων τόνων στο εσωτερικό του κόμματος, όπως έχουν διαμορφωθεί από το συνέδριο του Μαρτίου και έπειτα.

Στην κατάσταση αυτή, η οποία η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θέλει πάση θυσία να μείνει αμετάβλητη, έχουν διαδραματίσει ρόλο τόσο οι συναινετικές και συνθετικές επιλογές σε πρόσωπα και όργανα όσο και το γεγονός ότι η περιβόητη «βελόνα» έχει αρχίσει να κουνιέται. Κι επιπλέον, οι πρωτοβουλίες και το αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα του Νίκου Ανδρουλάκη έναντι της κυβέρνησης δίνουν την αίσθηση στα στελέχη και στο εκλογικό ακροατήριο ότι αρχίζουν και πιάνουν τόπο. Βέβαια, όπως τονίζουν από την Χαριλάου Τρικούπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ είναι ο αντίπαλος και ο αγώνας τους αποσκοπεί στην πρώτη θέση στις εκλογές και στην πολιτική αλλαγή.

Ωστόσο, το ένα μάτι ολοένα και περισσότερο μένει πλέον σταθερά στραμμένο στον Αλέξη Τσίπρα και τις δικές του κινήσεις, καθώς σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν στο ΠΑΣΟΚ να δουν (δημοσκοπικά ή εκλογικά) το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού υπερφαλαγγίζει. Το «μανιφέστο» που δημοσιοποίησε την Πρωτομαγιά η Λεωφόρος Αμαλίας δεν τους προξένησε πάντως καμία έκπληξη ή ανησυχία και όπως σχολίαζαν δηκτικά στον FLASH «περσινά ξινά σταφύλια με τις γνωστές κοινοτοπίες και αρκετές αντιγραφές από το ΠΑΣΟΚ».

Crash test το Πολιτικό Συμβούλιο

Υπό το πρίσμα αυτό, η πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ που έχει οριστεί για την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι στο ισόγειο των κεντρικών γραφείων, αποκτά ξεχωριστή σημασία, αφού πραγματοποιείται σε μια κομβική συγκυρία για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τα μέτωπα έναντι της κυβέρνησης παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη και το ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισμένο να στενέψει ακόμη περισσότερο τον κλοιό για το Μαξίμου στο πλαίσιο του πολέμου φθοράς που διεξάγει.

Το αίτημα για την Προανακριτική για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει κατατεθεί, τις επόμενες ημέρες αναμένεται το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές, ενώ για αργότερα δεν αποκλείεται και η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Και παράλληλα, διαρκές και επαναλαμβανόμενο είναι το αίτημα για πρόωρες εκλογές.