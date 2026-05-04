Σφοδρά πυρά Καστανίδη σε Ανδρουλάκη: «Ντροπή να λέει ότι με διέγραψε ο Σημίτης» - Τι είπε για Τσίπρα

Σκληρή επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε ο Χάρης Καστανίδης, στον απόηχο της σημερινής παραίτησης-βόμβα του ιστορικού στελέχους από το κόμμα με βαρύτατες αιχμές ενάντια στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Μιλώντας στο Action24 και την εκπομπή «Επόμενη Μέρα», ο πρώην βουλευτής -αλλά και υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος το 2021- υπεραμύνθηκε της απόφασής του να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι «έτσι όπως μετεξελίσσεται, δεν έχει καμία σχέση ο μηχανισμός που διοικεί το κόμμα, με το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού».

«Δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ που αγαπήσαμε»

«Η ηγετική ομάδα που σήμερα κυβερνά το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση με ό,τι γνωρίσαμε και αγαπήσαμε ως ΠΑΣΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στρέφοντας τα βέλη του ευθέως στον Νίκο Ανδρουλάκη, σημείωσε: «Είσαστε αρχηγός ενός κόμματος, σοσιαλιστής -κατά δήλωσή σας. Θα επιτρέπατε σε στενούς σας συνεργάτες από δήμους και περιφέρειες μέχρι επιμελητήρια ανά την χώρα, να συνεργάζονται με τη Δεξιά;».

«Μερικοί από αυτούς είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής αλλά και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος», πρόσθεσε.

«Λίγη ντροπή και λίγη τσίπα»

Αναφερόμενος στη συνέντευξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA και τον Αντώνη Σρόιτερ, ο Χάρης Καστανίδης εξαπέλυσε σφοδρά πυρά στον Νίκο Ανδρουλάκη: «Λίγη ντροπή και λίγη τσίπα, όταν λέει ότι με διέγραψε ο Σημίτης. Δεν με απέπεμψε ο Σημίτης. Παραιτήθηκα το 1997 από υπουργός Μεταφορών με σκληρή δήλωση».

«Δεν ντρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σημίτης; Δεν ντρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012, όταν διαγράφηκα; Διαγραφήκαμε 31 βουλευτές», είπε, περιγράφοντας τους λόγους που τουν οδήγησαν να μην ψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο εκείνη την εποχή, που είχε ως συνέπεια τη διαγραφή του.

«Συνάντηση διευθετήσεων το συνέδριο»

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει δεύτερη σκέψη στη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ο Χάρης Καστανίδης απάντησε με νόημα: «Ας μείνουμε στη διατύπωση που έκανα στη δήλωσή μου. Ότι ο κ. Ανδρουλάκης θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο στις αποφάσεις του, στις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές».

Όσον αφορά την απουσία του από το συνέδριο του κόμματος, χαρακτήρισε τη διαδικασία ως «συνάντηση διευθετήσεων». «Να προσέλθω σε ένα συνέδριο στο οποίο φάνηκε ότι όλα ήταν προαποφασισμένα μεταξύ διαφόρων ομάδων και μηχανισμών;», είπε.

«Γίνονταν συνεχώς απρέπειες απέναντί μου. Έπαιρναν τηλέφωνο οργανώσεις και τους έλεγαν να μην φέρουν τον Καστανίδη ομιλητή», πρόσθεσε.

«Η παραίτησή μου δεν κρύβει επαφές με κόμματα ή πρόσωπα»

Όσον αφορά το αν έχει επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε: «Εδώ και ένα χρόνο περίπου ακούω ότι βρίσκομαι σε επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα. «Θα έλεγα να μην γίνονται σενάρια. Πίσω από την παραίτησή μου δεν κρύβεται καμία απολύτως κίνηση, επαφή ή συνεννόηση με κόμματα ή πρόσωπα. Θέλω να είναι σαφές», τόνισε ο Χάρης Καστανίδης.

«Δεν έχω καμία εσωτερική επιθυμία να είμαι ντε και καλά να είμαι βουλευτής», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης. «Αλλά δεν θα καθορίσει ο κ. Ανδρουλάκης την πορεία μου στην πολιτική ζωή».

Σε ερώτηση για την επίδοση που καταγράφει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ερώτηση περί καταλληλότητας πρωθυπουργού στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24, ο Χάρης Καστανίδης απάντησε με δόση ειρωνείας: «Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω μια συγκλονιστική μάχη για να φέρω στην πρώτη θέση τον κ. Ανδρουλάκη. Θα πρέπει να δώσει μόνος του τη μάχη και μαζί με αυτούς που, γεμάτοι πολιτική σοφία, προσέρχονται στο ΠΑΣΟΚ».