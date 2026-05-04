Το δημοσκοπικό ισοζύγιο, σύμφωνα με την Opinion Poll δείχνει πως οι απώλειες της ΝΔ, σε σχέση με τον Μάρτιο, είναι σχεδόν αντίστοιχες με τα κέρδη που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου. Στη δημοσκόπηση που έγινε για το Action 24, η ΝΔ συγκεντρώνει 31,2%, το ΠΑΣΟΚ 14,4% ενώ τρίτο κόμμα με 9,4% εμφανίζεται η Ελληνική Λύση.

Η ΝΔ εμφανίζεται με απώλειες 1,5% ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει ενισχυθεί κατά 1,2%.

Opinion Poll / Action24

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με το ποσοστό των αναποφάσιστων να παραμένει στο υψηλό 18,4%.

«Σφήνα» Τσίπρα στην καταλληλότητα

Μετά από τη δημοσκόπηση της Metron Analysis και στη δημοσκόπηση της Opinion Poll ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται να μπαίνει «σφήνα» στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι πρώτος με 28,9% και τον «κανένα», απάντηση που συγκεντρώνει το 23,4%. Ο κ. Τσίπρας εμφανίζεται με ποσοστό 9,9% ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης με 5,8%, είναι πίσω από τον Κυριάκο Βελόπουλο και ισοψηφεί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται με ποσοστό 5,1%.

O κ. Τσίπρας εμφανίζεται με ενισχυμένα ποσοστά στο ερώτημα για την πιθανότητα ψήφου στο νέο κόμμα. Είναι ενδεικτικό ότι η απάντηση «αρκετά» από το 7,8%, τον Απρίλιο εμφανίζεται με ποσοστό 11,4%. Συνολικά, το νέο κόμμα Τσίπρα συγκεντρώνει ποσοστό 19,1% στις απαντήσεις «πολύ/αρκετά» στο ενδεχόμενο της ψήφου.

Στασιμότητα στα ποσοστά της Μαρίας Καρυστιανού η οποία συνολικά συγκεντρώνει ποσοστό 21,1% στο «πολύ/αρκετά» ως προς το ενδεχόμενο ψήφου στο υπό ίδρυση κόμμα.

Tα αντίστοιχα ποσοστά για ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά φθάνουν συνολικά στο 9,1%.

Κάλπες στο τέλος της 4ετίας

H πλειονότητα των ερωτηθέντων - ποσοστό 47,4% - συμφωνεί με την προοπτική να υπάρξει ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή. Αντίθετη γνώμη εκφράζει το 35,8% ενώ το 16,8% δεν εκφράζει άποψη, ενδεχομένως λόγω έλλειψης περισσότερων πληροφοριών ως προς το συγκεκριμένη πρόβλεψη.

Κάλπες στο τέλος της 4ετίας προκρίνει το 39,3% των ερωτηθέντων ενώ το 24,6% πιστεύει πως οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν το Φθινόπωρο. Εκλογές άμεσα ζητά το 28,4 των ερωτηθέντων.

Ένας στους δυο ερωτηθέντες, απαντά πως στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει με βάση την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα ενώ το 34,9% θα πάει στην κάλπη προκειμένου να εκφράσει διαμαρτυρία.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι ως προς τις ευθύνες του πολιτικού συστήματος. Το 42,8% πιστεύει πως οι νέες δικογραφίες είναι η εικόνα που ρουσφετιού που υπάρχει διαχρονικά ενώ το 42,2% λέει ότι αποδεικνύουν πως με τη σημερινή κυβέρνηση το ρουσφέτι αυξήθηκε. Το 11,4% θεωρεί ότι δεν πρόσθεσαν κάτι νέο στην υπόθεση του σκανδάλου των αγροτικών πληρωμών.

To 43% κρίνει ως σωστά και άμεσα τα αντανακλαστικά του πρωθυπουργού στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις άρσεις ασυλίας και τις παραιτήσεις υπουργών. Αντίθετη άποψη έχει η πλειονότητα των ερωτηθέντων σε ποσοστό 50,5%.

Τρομάζει η ακρίβεια

Ακρίβεια και πληθωρισμός παραμένουν τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες με ποσοστό 52,2% ενώ η οικονομία συνολικά βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 30,7%. Η διαφθορά με 18,1% βρίσκεται στην τέταρτη θέση και ακολουθεί το κράτος δικαίου με ποσοστό 15,6%.

Χωρίς αποτέλεσμα είναι για την πλειονότητα των ερωτηθέντων τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση καθώς μόλις το 9,1% θεωρεί ότι είναι θετικά και θα βοηθήσουν. Το 26,7% τα κρίνει θετικά αλλά ανεπαρκή, το 27% ότι βρίσκονται πίσω από τις ανάγκες και το πλειοψηφικό 35,8% ότι δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία.

Η ακρίβεια τρομάζει τους έλληνες πολίτες που σε ποσοστό 92,3% δηλώνουν ότι ανησυχούν η προοπτική ενός νέου κύματος ανατιμήσεων λόγω των διεθνών εξελίξεων.