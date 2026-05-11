Δημοσκόπηση Alco: Στο +10,6% η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ - «Μετατοπίζεται» το βασικό κριτήριο ψήφου

Μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέα Δημοκρατίας καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Alco που είδε το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα (11/5). Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 22,8 μονάδες στην πρόθεση ψήφου, ελαφρώς ψαλιδισμένο ποσοστό σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση (23,8) του περασμένου μήνα (Απρίλιος).

Ωστόσο, διατηρεί σημαντική η διαφορά (10,6 μονάδες) από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που ανέβασε μόλις κατά 0,2 την δύναμή του συγκριτικά με την προηγούμενη μέτρηση. Στην τρίτη θέση είναι η Ελληνική Λύση (8%) και ακολουθούν: ΚΚΕ (7%), Πλεύση Ελευθερίας (5,7%), ΣΥΡΙΖΑ (3,4%), Φωνή Λογικής (2,6%), ΜέΡΑ25 (2,5%), Νέα Αριστερά (1%) και Κίνημα Δημοκρατίας (0,9%). Αντίθετα, οι αναποφάσιστοι βγάζουν... αυτοδυναμία καθώς 12,9% δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν «άλλο κόμμα» ενώ 19% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Αξιοσημείωτο εύρημα της δημοσκόπησης είναι ότι το 48% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι βασικό κριτήριο για την επιλογή κόμματος στις εκλογές θα είναι οι θεσμοί και η διαφάνεια. Έπεται η οικονομία (με 40%) που έως τώρα θεωρούνταν βασικό κριτήριο ψήφου.

Σε άλλο ερώτημα, το 72% πιστεύει ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Αντίθετα, 24% απαντά «ναι» και ένα 4% «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Στην ερώτηση «Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας», απαντούν:

- Καθόλου 71%

- Πολύ 7%

-Αρκετά 10%

- Λίγο 8%

Από άλλη ερώτηση διαπιστώνεται ότι το κόμμα Τσίπρα αντλεί υποστήριξη κυρίως από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.



Στην ερώτηση «Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού», απαντούν:

- Καθόλου 65%

- Λίγο 15%

- Αρκετά 11%

- Πολύ 4%