Πολιτική Δημοσκοπήσεις Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) κόμματα ΠΑΣΟΚ Αλέξης Τσίπρας Μαρία Καρυστιανού

Δημοσκόπηση Alco: Στο +10,6% η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ - «Μετατοπίζεται» το βασικό κριτήριο ψήφου

Τι απαντούν οι πολίτες για τα υπό ίδρυση κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέα Δημοκρατίας καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Alco που είδε το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα (11/5). Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 22,8 μονάδες στην πρόθεση ψήφου, ελαφρώς ψαλιδισμένο ποσοστό σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση (23,8) του περασμένου μήνα (Απρίλιος). 

Ωστόσο, διατηρεί σημαντική η διαφορά (10,6 μονάδες) από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που ανέβασε μόλις κατά 0,2 την δύναμή του συγκριτικά με την προηγούμενη μέτρηση. Στην τρίτη θέση είναι η Ελληνική Λύση (8%) και ακολουθούν: ΚΚΕ (7%), Πλεύση Ελευθερίας (5,7%), ΣΥΡΙΖΑ (3,4%), Φωνή Λογικής (2,6%), ΜέΡΑ25 (2,5%), Νέα Αριστερά (1%) και Κίνημα Δημοκρατίας (0,9%).  Αντίθετα, οι αναποφάσιστοι βγάζουν... αυτοδυναμία καθώς 12,9% δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν «άλλο κόμμα» ενώ 19% απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Αξιοσημείωτο εύρημα της δημοσκόπησης είναι ότι το 48% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι βασικό κριτήριο για την επιλογή κόμματος στις εκλογές θα είναι οι θεσμοί και η διαφάνεια. Έπεται η οικονομία (με 40%) που έως τώρα θεωρούνταν βασικό κριτήριο ψήφου.

Σε άλλο ερώτημα, το 72% πιστεύει ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Αντίθετα, 24% απαντά «ναι» και ένα 4% «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

kratos-dikaiou.webp?v=0

Στην ερώτηση «Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας», απαντούν:

- Καθόλου 71%
- Πολύ 7%
-Αρκετά 10%
- Λίγο 8%

komma-tsipras.webp?v=0

Από άλλη ερώτηση διαπιστώνεται ότι το κόμμα Τσίπρα αντλεί υποστήριξη κυρίως από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ερώτηση «Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού», απαντούν:

- Καθόλου 65%
- Λίγο 15%
- Αρκετά 11%
- Πολύ 4%

komma-karystianou.webp?v=0

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Δημοσκοπήσεις Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) κόμματα ΠΑΣΟΚ Αλέξης Τσίπρας Μαρία Καρυστιανού

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader