Δημοσκόπηση Pulse: Στο 29,5% η ΝΔ με μικρή πτώση, διψήφια δυναμική για Τσίπρα και Καρυστιανού

Έντονο ενδιαφέρον για τις πολιτικές διεργασίες γύρω από τα υπό διαμόρφωση νέα κόμματα καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μικρή υποχώρηση στην πρόθεση ψήφου, διατηρώντας ωστόσο καθαρό προβάδισμα από την αντιπολίτευση.



Στην εκτίμηση, η Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) καταγράφει 29,5%, σημειώνοντας πτώση 1,5 μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση (31%). Παρά τη μείωση, η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ παραμένει σημαντική, στις 15 ποσοστιαίες μονάδες, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να παραμένει στο 14,5%.





Τα υπόλοιπα κόμματα εμφανίζουν γενικά σταθερές επιδόσεις, χωρίς αξιοσημείωτες μετακινήσεις, στοιχείο που αποτυπώνει μια εικόνα πολιτικής στασιμότητας στο παραδοσιακό κομματικό σύστημα.

Τα «νέα κόμματα»

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της έρευνας συγκεντρώνεται στα υπό διαμόρφωση πολιτικά σχήματα, τα οποία φαίνεται να επηρεάζουν ήδη το πολιτικό σκηνικό, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη επίσημη παρουσία.



Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση:



Πιθανό κόμμα Αλέξη Τσίπρα: περίπου 20% δυνητική αποδοχή



Πιθανό κόμμα Μαρίας Καρυστιανού: περίπου 20% δυνητική αποδοχή



Πιθανό κόμμα Αντώνη Σαμαρά: περίπου 12% δυνητική αποδοχή







Τα στοιχεία δείχνουν ότι τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και η Μαρία Καρυστιανού καταγράφουν υψηλότερο δυνητικό ενδιαφέρον σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ συνολικά τα νέα πολιτικά σχήματα φαίνεται να δημιουργούν πίεση σε όλο το κομματικό σύστημα.



Αν και τα κόμματα αυτά δεν έχουν ακόμη ενταχθεί επίσημα στις μετρήσεις πρόθεσης ψήφου, η εικόνα δείχνει ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντας αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού, επηρεάζοντας τόσο τη ΝΔ όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ανησυχία για τη Μέση Ανατολή και πολιτικό κλίμα

Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει αυξημένη ανησυχία των πολιτών για την κρίση στη Μέση Ανατολή, με βασικό σημείο προβληματισμού τις οικονομικές συνέπειες, ενώ χαμηλότερη εμφανίζεται η ανησυχία για πιθανή στρατιωτική εμπλοκή.

Συνολικά, η δημοσκόπηση αποτυπώνει ένα πολιτικό σκηνικό με τρία βασικά χαρακτηριστικά: μικρή φθορά για τη ΝΔ χωρίς απώλεια πρωτοκαθεδρίας, στασιμότητα στα παραδοσιακά κόμματα της αντιπολίτευσης και ισχυρή δυναμική ενδιαφέροντος για νέα πολιτικά σχήματα που, αν επιβεβαιωθούν εκλογικά, μπορούν να αναδιαμορφώσουν τις ισορροπίες.