Μαρία Καρυστιανού: Επικεφαλής στο Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών – Η ανάρτηση από την οργάνωση της Κρήτης

Την πρόθεσή της να τεθεί επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών γνωστοποίησε η Μαρία Καρυστιανού, σύμφωνα με ανάρτηση της Περιφερειακής Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης.



Στο μήνυμά της, η κ. Καρυστιανού αποδέχεται την παρότρυνση των μελών του κινήματος, σημειώνοντας: «Αποδέχομαι με τιμή και αίσθημα ευθύνης την παρότρυνσή σας να τεθώ επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών, που χτίζουμε μέρα με τη μέρα όλοι μαζί», αναφέρει σύμφωνα με την Περιφερειακή Οργάνωσης Πολιτών Κρήτης, της πολιτικής κίνησης που δρομολογεί η πρώην πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών.



Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το εγχείρημα στηρίζεται στη συλλογικότητα και την κοινή προσπάθεια, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «δεν είμαστε απλώς μια ομάδα, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια που μεγαλώνει συνεχώς, επειδή την ενώνει η αλήθεια και η αγάπη για το δίκαιο».



Στην ίδια ανάρτηση, η Περιφερειακή Οργάνωση Πολιτών Κρήτης κάνει λόγο για μια «ιστορική στιγμή» για το κίνημα, τονίζοντας ότι η Μαρία Καρυστιανού ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και αναλαμβάνει την ηγεσία του.



Όπως αναφέρεται, η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος αναμένεται να κατατεθεί στον Άρειο Πάγο το προσεχές διάστημα, ενώ η επίσημη παρουσίασή της τοποθετείται χρονικά μέσα στον Μάιο.