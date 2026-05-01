Καρυστιανού: «Ο Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας»

Σε νέα δημόσια παρέμβασή της, η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαιώνει την πρόθεσή της για ίδρυση πολιτικού φορέα μέσα στον Μάιο.

«Ο Μάιος θα είναι ιστορικός για την Ελλάδα και το κίνημά μας», αναφέρει χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα των επόμενων κινήσεων.

Πρωτομαγιά! Ξεκίνησε ο μήνας της Αναγέννησης και της Ελπίδας! pic.twitter.com/wgNmTzFwvz — Maria Karystianou (@mkaristianou) May 1, 2026

Στο μήνυμά της κάνει λόγο για οργανωμένες παρεμβάσεις στο υπό ίδρυση κόμμα, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούνται «μέσω εξαγορών, ψευδών υποσχέσεων και συκοφαντιών».

Όπως σημειώνει, «προσπαθούν συστηματικά να μας διχάσουν», ενώ αναφέρεται σε μεθοδεύσεις διάσπασης, κάνοντας λόγο για «βαλτούς» και «αδύναμους» που χρησιμοποιούνται για την αποδυνάμωση του κινήματος.

Η ίδια καλεί τους υποστηρικτές της να παραμείνουν ενωμένοι και να μην επηρεάζονται από «ψεύδη και λασπολογία».

«Είμαστε ως κίνημα ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι όσο ποτέ», τονίζει, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της συνοχής ενόψει των επόμενων βημάτων.

Αναφορά στην Πρωτομαγιά και τον Ρίτσο

Στην ανάρτησή της γίνεται αναφορά στο έργο «Μέρα Μαγιού μου μίσεψες» του Γιάννης Ρίτσος, συνδέοντας τον συμβολισμό της Πρωτομαγιά με την έννοια της ενότητας και της συλλογικής δράσης.

Η ημέρα, όπως σημειώνει, αποτελεί υπενθύμιση των συνεπειών του διχασμού αλλά και της δύναμης που προκύπτει από την ενότητα.

Κλείνοντας, η Καρυστιανού αναφέρεται στον στόχο του κινήματος, που – όπως υποστηρίζει – είναι η δικαίωση των θυμάτων και η αποτροπή παρόμοιων τραγωδιών στο μέλλον.

«Για να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να θρηνήσουν μάνες και συγγενείς», σημειώνει, κάνοντας λόγο για ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης και ενίσχυσης της ελπίδας για το μέλλον.