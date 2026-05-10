Ελλάδα Γιορτή της Μητέρας Μαρία Καρυστιανού

Καρυστιανού για τη Γιορτή της Μητέρας: «Η αγάπη τελειώνει εκεί που σταματά η μνήμη»

Η μακροσκελής και συγκινητική ανάρτησή της στην οποία υπάρχει η φωτογραφίας της αδικοχαμένης Μάρθης.

Η Μαρία Καρυστιανού / Αρχείου INTIME NEWS
Το δικό της μήνυμα με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας έστειλε σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου η Μαρία Καρυστιανού, με μια μακροσκελή ανάρτησή της στο Facebook, τονίζοντας ότι για εκείνη, η μητρότητα άλλαξε ξαφνικά μορφή.

Στην ανάρτησή της, την οποία συνοδεύει με μια φωτογραφία της αδικοχαμένης κόρης της, της Μάρθης, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει επίσης πως «σήμερα η σκέψη μου σταματά σε εκείνα τα πρωινά που δεν ξημέρωσαν με το χαμόγελό σου και στα ''σ’ αγαπώ'' που έμειναν μετέωρα στον αέρα».

«Η αγάπη δεν τελειώνει εκεί που σταματά η ανάσα, αλλά εκεί που σταματά η μνήμη», τονίζει ακόμη η Μαρία Καρυστιανού.

Η ίδια προσθέτει ότι «η δική μας ''γιορτή'' θα έρθει τη μέρα που τα παιδιά μας θα είναι περήφανα για τον κόσμο που τους παραδώσαμε».

