Καρυστιανού για τη Γιορτή της Μητέρας: «Η αγάπη τελειώνει εκεί που σταματά η μνήμη»

Το δικό της μήνυμα με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας έστειλε σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου η Μαρία Καρυστιανού, με μια μακροσκελή ανάρτησή της στο Facebook, τονίζοντας ότι για εκείνη, η μητρότητα άλλαξε ξαφνικά μορφή.



Στην ανάρτησή της, την οποία συνοδεύει με μια φωτογραφία της αδικοχαμένης κόρης της, της Μάρθης, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει επίσης πως «σήμερα η σκέψη μου σταματά σε εκείνα τα πρωινά που δεν ξημέρωσαν με το χαμόγελό σου και στα ''σ’ αγαπώ'' που έμειναν μετέωρα στον αέρα».

«Η αγάπη δεν τελειώνει εκεί που σταματά η ανάσα, αλλά εκεί που σταματά η μνήμη», τονίζει ακόμη η Μαρία Καρυστιανού.



Η ίδια προσθέτει ότι «η δική μας ''γιορτή'' θα έρθει τη μέρα που τα παιδιά μας θα είναι περήφανα για τον κόσμο που τους παραδώσαμε».