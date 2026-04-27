Πώς αντιδρά ο Αλέξης Τσίπρας στις επιθέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη

«Ο Μάιος μας έφτασε, εμπρός βήμα ταχύ να τον προϋπαντήσουμε παιδιά στην εξοχή». Το στίχο του παιδικού τραγουδιού, έχουν αρχίσει να τον σιγοτραγουδούν στην Αμαλίας. Αλλά με μια μικρή καθυστέρηση. Περίπου ενός μηνός. Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει. Και δεν έχουν καμία σχέση με την υποψηφιότητα της Μαρίας Καρυστιανού ούτε με εξωγενείς παράγοντες.



«Δώρα στα χέρια του πολλά και όμορφα κρατεί, Και τα μοιράζει γελαστός σε όποιον τα ζητεί», λέει ο επόμενος στίχος. Αλλά, επίσης, φαίνεται πως δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο Αλέξης Τσίπρας, δεν φαίνεται να κρατά κανένα «δώρο». Ούτε υποσχέσεις μοιράζει ούτε θέσεις. Οι στενοί του συνεργάτες, όταν τους ρωτήσεις για «υπόγειες» συναντήσεις, σχεδόν σου κλείνουν το τηλέφωνο. Απαντούν, μάλιστα, με σχεδόν αφοπλιστικό τρόπο: «όποιος ανακοινώνει θέσεις, σχεδόν κόβεται αυτόματα».



Είναι γεγονός πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει αρχίσει να εντείνει το βηματισμό του. Η εκδήλωση στην Κρήτη, δεν θα εδράζεται στην παρουσίαση της «Ιθάκης», αλλά σε αυτή καθαυτή την «Ιθάκη». Δηλαδή, στις εξειδικευμένες οικονομικές θέσεις και στο ευρύτερο πολιτικό περιεχόμενο του νέου κόμματος. Είναι γεγονός, επίσης, πως καθημερινώς στο γραφείο του, συναντάται με πολιτικές προσωπικότητες και όχι μόνο αποκλειστικά από το στενό χώρο της αριστεράς. Εξάλλου αυτό έχει περίπου, απαντηθεί. «Όποιος βουλευτής ακολουθήσει οφείλει να παραιτηθεί». Χωρίς επεξηγήσεις, χωρίς ευελιξία χρονικής επιλογής.



Συναντάται και με προσωπικότητες από το πολιτικό κέντρο, τη σοσιαλοδημοκρατία, αλλά και με παράγοντες που κατά το παρελθόν, είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στο πεδίο της οικονομίας. Με όσους συνομιλεί δεν σημαίνει ότι συμφωνεί. Ούτε πως θα συνεργαστεί πολιτικά την επόμενη ημέρα. Εξάλλου, όπως φέρεται διατεθειμένος ο ίδιος, ο στόχος του δεν είναι να συμμετάσχει απλώς σε μια εκλογική μάχη. Αλλά να καταθέσει πρόταση κυβερνησιμότητας και να πρωταγωνιστήσει στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας.



«Αντιδράσεις πανικού από το ΠΑΣΟΚ»

Η παρουσία του ήδη, εκτιμούν στο επιτελείο του, πως ήδη έχει αρχίσει να ενοχλεί σοβαρά τους αντιπάλους του, που δεν «ανήκουν αποκλειστικά στο κυβερνητικό στρατόπεδο». Εξάλλου αυτό, για τον ίδιο, είναι και αναμενόμενο και πολιτικά λογικό. Οι επιθέσεις από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, όμως ερμηνεύονται ως «αντιδράσεις πανικού» υπό το φόβο της «ήττας». Όπου «ήττα» η τρίτη θέση. Απαντούν, δε, με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι συνήθιζε στις εμφύλιες διαμάχες της, η αριστερά να συμπεριφέρεται. «Ο αντίπαλος είναι η κυβέρνηση και η πολιτική της θέση. Ο εχθρός δεν είναι στην κεντροαριστερά».



Κάποιοι λένε πως ήδη ο Αλέξης Τσίπρας, σχεδιάζει την επόμενη ημέρα. Και εννοούν για μετά τις εκλογές. Σε σχετική ερώτηση προς τους συνεργάτες του, η απάντηση είναι απαγορευτική για τη συνέχιση του διαλόγου: «ας δούμε πρώτα πότε θα γίνουν οι εκλογές», υπονοώντας πως στην οποιαδήποτε χρονική εκλογική επιλογή του πρωθυπουργού «θα τον βρει απέναντι».