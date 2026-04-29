Metron Analysis: Στο 28,6% με απώλειες η ΝΔ - Τσίπρας μετά τον Μητσοτάκη στην καταλληλότητα

Απώλειες 2,5% «μετρά» η ΝΔ, σε σχέση με τον Μάρτιο, στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega την ώρα που το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στη δεύτερη θέση με κέρδη 1,4%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 28,6% έναντι 15% του ΠΑΣΟΚ. Τρίτο κόμμα η Πλεύση Ελευθερίας με 10,4% και ακολουθούν: Ελληνική Λύση με 10,2%, ΚΚΕ με 8,4% ενώ ο ΣΥΡΡΙΖΑ είναι στο 5,3%. Εντός βουλής εμφανίζονται το ΜέΡΑ25 με 3,1% και η Φωνή Λογικής με 3,5%.

Metron Analysis / Mega

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην πρόθεση ψήφου με την αδιευκρίνιστη ψήφο να φθάνει στο 14,9%.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 26% - ενώ στο σχετικό πίνακα εμφανίζεται στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας με 7% πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πλειοψηφική απάντηση είναι ο «κανένας» με ποσοστό 30%.

«Ναι» από όλους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Εν μέσω της πολιτικής «θύελλας» από τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και των αιχμών που διατυπώθηκαν από κυβερνητικά στελέχη για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από τους ευρωπαίους εισαγγελείς, οι πολίτες στέλνουν μήνυμα εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη τους στο θεσμό. Σχεδόν οκτώ στους δέκα θεωρούν ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οφελεί τη χώρα - άποψη που διαπερνά οριζόντια όλους τους ψηφοφόρους ανεξάρτητα πολιτικής τοποθέτησης.

Ακρίβεια και οικονομία παραμένουν τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Στην τρίτη και τέταρτη θέση πάντως βρίσκονται η κρίση των θεσμών και η διαφθορά, αντίστοιχα.

Πολιτική αλλαγή, κυβέρνηση συνεργασίας αλλά και 44% υπέρ της αυτοδυναμίας

Το 51% λέει «ναι» στις πρόωρες εκλογές ενώ το 46% ζητά την εξάντληση της τετραετίας ενώ το 53% δηλώνει υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας και το 44% υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων.

Έξι στους δέκα ερωτηθέντες πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή ενώ το 39% απαντά υπέρ της πολιτικής σταθερότητας.

Η δυναμική για Τσίπρα και Καρυστιανού

Έξι στους δέκα απαντούν πως είναι απίθανο να στηρίξουν το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συνολικά ποσοστό 21% απαντά ως πολύ και αρκετά πιθανό να στηρίξουν το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Το 27% συνολικά απαντά ως πολύ και αρκετά πιθανό να στηρίξει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ενώ το 48% το θεωρεί απίθανο.

Μοιρασμένες είναι οι γνώμες ως προς τη δημοφιλία της κ. Καρυστιανού η οποία έχει αυξήσει τις θετικές στο 44% από 41% ενώ οι αρνητικές έχουν μειωθεί από το 52% στο 47%.