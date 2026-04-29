Τσίπρας: «Ξεκινάμε ένα μεγάλο ταξίδι, καθεστώς αρπαγής και απάτης η κυβέρνηση»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον ίδιο τον πρωθυπουργός εξαπέλυσε ο, Αλέξης Τσίπρας από το Ηράκλειο, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του. Στο «τελευταίο σταθμό», όπως είπε, κηρύσσοντας ουσιαστικά την έναρξη της δικής του, επί του παρόντος, προεκλογικής του πορείας.



Έθεσε ουσιαστικά τα ιδεολογικά και πολιτικά όρια απέναντι στον αντίπαλο του. «Σταθερότητα μπορεί να οικοδομήσει μια κυβέρνηση που θα σέβεται τους θεσμούς της δημοκρατίας. Μια κυβέρνηση που θα σέβεται την αυτονομία της δικαιοσύνης. Και όχι ένα καθεστώς αρπαγής, απάτης, ασυδοσίας και αυταρχισμού», τόνισε. Είναι σαφές πως με αυτούς τους όρους θα κινηθεί μέχρι και τη ημέρα των εκλογών.

«Και δε θα έχετε και παράπονο γιατί έρχομαι σε μια εποχή που ξαναφουντώνει το καμίνι. Πως το λέτε εδώ οι Ομιλήτες στα επινίκια τραγούδια σας: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει… Κι εγώ για μια τέτοια φωτιά ήρθα να σας μιλήσω σήμερα, στον τελευταίο σταθμό της παρουσίασης του βιβλίου μου», τόνισε δίνοντας, όπως ερμηνεύθηκε από τους περισσότερους ως το σύνθημα για την ίδρυση του κόμματος του. Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «αυτό θα γίνει σε νέες συνθήκες, με νέες μορφές, νέους σχηματισμούς, νέα πρόσωπα, νέες αναζητήσεις, αλλά με τους ίδιους πάντα στόχους: Δημοκρατία, εντιμότητα και δικαιοσύνη».



Δεν είναι τυχαίο πως δεν μίλησε για την αντιπολίτευση. Δεν αναφέρθηκε στον όμορο ιδεολογικό χώρο. Δεν σχολίασε τις όποιες επιθέσεις ή κριτικές δέχεται από τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Αλλά επέμεινε στους δικούς του στόχους: «μια υπέρβαση των σημερινών σχηματισμών, με στόχο έναν προοδευτικό πολύχρωμο, αλλά προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα. Που θα συνδυάζει την εμπειρία με τη φρεσκάδα των νέων προσώπων. Που θα εκφράσει αποτελεσματικά την κυβερνώσα Αριστερά της εποχής μας. Ανοιχτή σε όλους όσοι κατανοούν την ανάγκη της σε όλο το προοδευτικό φάσμα. Χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και χωρίς αποκλειστικότητες αξιωμάτων. Αυτό προτείνουμε. Αυτό προετοιμάζουμε».



Επίθεση εφ όλης της ύλης στην κυβέρνηση, εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Για τις υποκλοπές, τα Τέμπη, τη ΔΕΗ, το κράτος Δικαίου, την ακρίβεια, την κατοικία, την εκπαίδευση, το ΦΠΑ, τα καύσιμα, την ενέργεια. «Κατάθεση κυβερνητικής πρότασης», τόνισε ο ίδιος. «Για να εισέλθει η χώρας στην κανονικότητα και να ξεφύγουμε από τη μαφία».

Η ΔΕΗ





«Δείτε τι κάνουν για παράδειγμα, με τη ΔΕΗ. Ανέδειξα προχθές ένα θέμα που δεν θα δείτε και δεν θα διαβάσετε στα ΜΜΕ. Γιατί η ΔΕΗ έχει μπουκώσει με χρήμα τη διαφημιστική αγορά. Και γιατί δεν το αναδεικνύουν, είτε από άγνοια είτε από συμφέροντα, τα κόμματα της σημερινής αντιπολίτευσης. Μίλησα για οικονομικό έγκλημα, γιατί με τους δημόσιους πόρους, με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, γίνεται παιχνίδι για να κονομήσει ένα ξένο FUND, η CVC, που σήμερα είναι ο βασικός ιδώτης μέτοχος της εταιρείας. Και μίλησα για ένα μεγάλο κόλπο. Αυξάνουν το Μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ για να κάνει επενδύσεις στο εξωτερικό, στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Και το Δημόσιο συμμετέχει καταβάλλοντας 1,3 δισ», είπε, σημειώνοντας πως «αυτοί που έβαλαν τον ΕΝΦΙΑ μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κύμα ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και διακοπών της παροχής σε χιλιάδες ευάλωτους καταναλωτές μέσα στην κρίση.

Αυτοί που αργότερα αύξησαν κατά 40% τα τιμολόγια της ΔΕΗ, κι έφτασαν οι άνθρωποι να ανοίγουν τους λογαριασμούς με κομμένη την ανάσα. Πρωταθλητής λοιπόν η ΔΕΗ, σύμφωνοι, αλλά της αισχροκέρδειας, των εναρμονισμένων πρακτικών, της ακρίβειας και της διασπάθισης του δημόσιου χρήματος. Τέτοιο πρωτάθλημα θα τους το χαρίζαμε, αν τα σπασμένα δεν τα πλήρωνε ο ελληνικός λαός»,και πρότεινε «η χαμηλή τιμή θα διαμορφωθεί μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων χαμηλού κόστους από ΑΠΕ και θα είναι αποσυνδεδεμένη από βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της Αγοράς».



Ταυτοχρόνως πρότεινε «ένα ψηφιακό Δημόσιο παρατηρητήριο τιμών ώστε να είναι εφικτός ο αυστηρός έλεγχος σε κάθε βήμα στην αλυσίδα, από την παραγωγή ως τη λιανική. Και εντέλει η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των μεσαζόντων στα βασικά αγαθά. Γιατί ή θα μπει όριο στην απληστία ή θα πληρώνει η κοινωνία το λογαριασμό. Επιπλέον είναι αναγκαία: Δραστική μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης από 13% σε 6%, αλλά και η μείωση στη φορολογία των καυσίμων».

Υποκλοπές





«Προέκυψαν νέα συγκλονιστικά στοιχεία στη δίκη των τεσσάρων ιδιωτών, ανάμεσά τους και του ιδιοκτήτη της εταιρίας που διέθετε στην Ελλάδα το διαβόητο Predator. Δύο χιλιάδες σελίδες έστειλε στον Άρειο Πάγο το δικαστήριο που τους καταδίκασε σε βαρύτατες ποινές, ζητώντας περαιτέρω διερεύνηση για εγκληματικές πράξεις, όπως κατασκοπεία. Και εμπλοκή πολιτικών. Και τι έκανε ο διορισμένος από τον κύριο Μητσοτάκη εισαγγελέας του Αρείου Πάγου; Αποφάσισε σε χρόνο μηδέν ότι δεν υπάρχει λόγος να ανοίξει πάλι την υπόθεση» σημείωσε δηκτικά, προσθέτοντας πως «μπορεί, ο ίδιος ο Ντίλιαν της Intellexa να δήλωσε δημόσια ότι η εταιρία του διαθέτει το λογιστικό παρακολουθήσεων μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικούς οργανισμούς, αλλά η ελληνική Δικαιοσύνη επιμένει ότι «αναντίλεκτα» -δική τους η λέξη- δεν υπάρχει καμιά εμπλοκή πολιτικών στο σκάνδαλο. Μένω άφωνος, ήταν το σχόλιο του πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου για την απόφαση αυτή. Κι όταν έντιμοι λειτουργοί της Δικαιοσύνης μένουν άφωνοι, εμείς οφείλουμε με όλη μας τη φωνή να καταγγείλουμε και το έγκλημα και τη συγκάλυψη».

Προτάσεις για την κατοικία





Για την επίλυση του προβλήματος της κατοικίας κατάθεσε τις επεξεργασμένες, όπως είπε προτάσεις των επιστημόνων του Ινστιτούτου με εδράζονται:

-Δημόσιες επενδύσεις για την κατασκευή κοινωνικής κατοικίας.

-Αυστηρό έλεγχο των αδειών Airbnb, ιδίως για τις εταιρίες που έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων.

-Ειδικά στεγαστικά εργαλεία για νέους ανθρώπους, νέα ζευγάρια, ιδιαίτερα για εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους σε τουριστικές και νησιωτικές περιοχές.

-Κατάργηση της κατοικίας για την απόκτηση γκόλντεν βίζας.

-Ειδικό φόρο στην αγορά κατοικιών από μη κατοίκους της Ελλάδας που βρίσκονται εκτός ΕΕ.