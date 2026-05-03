Σκληρή επίθεση Τσίπρα για το ντοκιμαντέρ των γεγονότων του 2015 - «Απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα»

Με αφορμή την προαναγγελία τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ για τα γεγονότα του 2015, που θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα (4/5) ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται δημόσια σχετικά με την πρόσκληση που του απευθύνθηκε για συμμετοχή.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ότι κλήθηκε να λάβει μέρος, ωστόσο αρνήθηκε, εξηγώντας τους λόγους της απόφασής του μέσα από επιστολή που δημοσιοποιεί, στην οποία ασκεί έντονη κριτική στο περιεχόμενο και το πλαίσιο της παραγωγής.

Απαντά με σκληρή γλώσσα στην πρόσκληση για συμμετοχή στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το 2015, απορρίπτοντάς την κατηγορηματικά και κατηγορώντας ευθέως τους δημιουργούς για «πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα».

Στην επιστολή του κάνει λόγο για ψευδείς και ανυπόστατες αναφορές σε βάρος του, τις οποίες αποδίδει σε συνειδητή διαστρέβλωση των γεγονότων και σε πολιτική στοχοποίησή του που, όπως υποστηρίζει, έχει ήδη αξιοποιηθεί δημόσια εις βάρος του.



«Προφανώς και κλήθηκα και προφανώς αρνήθηκα…», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του με την οποία δίνει στη δημοσιότητα την απαντητική του επιστολή στην «ευγενική τους πρόσκληση, για να καταστήσω και δημόσια σαφείς τους λόγους της άρνησής μου»:



«Αγαπητή κυρία Βαρβιτσιώτη,



Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου αποστείλατε μαζί με τη συνεργάτιδά σας κυρία Δενδρινού, να συμμετάσχω στο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζετε για την τηλεόραση του ΣΚΑΙ, με θέμα τα γεγονότα του 2015, βασισμένο στο βιβλίο σας "Η τελευταία μπλόφα".



Εντούτοις θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν θα ανταποκριθώ στο αίτημά σας. Κι αυτό γιατί δεν επιθυμώ με τη συμμετοχή μου να νομιμοποιήσω την πρωτοφανή απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος μου μέσα από το βιβλίο σας. Στο οποίο, χωρίς καμιά απόδειξη, κανένα αληθινό στοιχείο, με κατηγορήσατε ψευδώς, ότι ως πρωθυπουργός της χώρας "αντάλλαξα" σε μια άθλια συναλλαγή με τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, την επίλυση ενός κρίσιμου εθνικού θέματος, του Μακεδονικού, με τη μη περικοπή των συντάξεων.



Και δεν σας κρύβω την πεποίθησή μου ότι προβήκατε σε αυτή τη πρωτοφανή διαστρέβλωση, τόσο εσείς όσο και η κυρία Δενδρινού, με πλήρη συνείδηση. Απόδειξη ότι έκτοτε, τόσο στη Βουλή, όσο και σε πολλές συνεντεύξεις του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βασίστηκε στη δική σας ψευδή και ανήθικη κατασκευή, για να πλήξει το πρόσωπο και το ήθος μου, αλλά εσείς δεν προβήκατε στην παραμικρή κίνηση αποκατάστασης της αλήθειας. Επί δέκα χρόνια επιτρέπετε να διακινείται το ψεύδος και η αθλιότητα που φέρουν την υπογραφή σας.



Με την επιλογή σας αυτή, λοιπόν, δε μου δίνετε κανένα λόγο να εμπιστευτώ, ούτε στο ελάχιστο, ότι θα έχετε μια αντικειμενική προσέγγιση στα γεγονότα του 2015 και ότι σκοπός σας δεν θα είναι και σήμερα, να επιμείνετε στη συκοφαντία και τη διαστρέβλωση γεγονότων που αποτελούν μέρος της σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας.



Σας εύχομαι να με διαψεύσετε.



Σε κάθε περίπτωση να γνωρίζετε ότι η ιστορία, ακόμη και όταν γράφεται από τους νικητές ή κάτ’ εντολήν τους, είναι πεισματάρα. Γιατί καμιά νίκη δεν είναι παντοτινή, σε αντίθεση με τη δύναμη της αλήθειας».