Βαρβιτσιώτη–Δενδρινού σε Τσίπρα: Το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ βασίζεται σε μαρτυρίες πρωταγωνιστών

Με επιστολή τους προς τον Αλέξη Τσίπρα, οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού εκφράζουν τη λύπη τους για την απόφασή του να μη συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο Χιλιοστό», απορρίπτοντας ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς που επικαλέστηκε σχετικά με σύνδεση του περιεχομένου με τη Συμφωνία των Πρεσπών.



Όπως επισημαίνουν, το ντοκιμαντέρ βασίζεται αποκλειστικά σε επώνυμες μαρτυρίες πρωταγωνιστών της περιόδου του 2015, μεταξύ των οποίων Έλληνες και ξένοι πολιτικοί και τεχνοκράτες, και όχι σε προσωπικές δημοσιογραφικές εκτιμήσεις. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η πρόσκληση προς τον πρώην πρωθυπουργό παραμένει ανοιχτή, ώστε να καταθέσει τη δική του οπτική οποτεδήποτε το επιθυμεί.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή Βαρβιτσιώτη - Δενδρινού προς τον πρώην πρωθυπουργό:

«Αγαπητέ κ. Τσίπρα,



»Η επιλογή σας να μην μετέχετε στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ “Στο Χιλιοστό” που στηρίζεται αποκλειστικά στις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών των γεγονότων του 2015 -Ελλήνων και ξένων πολιτικών και τεχνοκρατών, δημοσιογραφικά μας θλίβει, ενώ μας εκπλήσσει και ο λόγος που επικαλείστε.



»Δεν γνωρίζουμε αν έχετε διαβάσει το βιβλίο μας “Η Τελευταία Μπλόφα” το οποίο αποτέλεσε την αφορμή της δημιουργίας του ντοκιμαντέρ, αλλά σε καμία από τις 399 σελίδες του δεν υπάρχει οποιαδήποτε συσχέτιση -είτε άμεση είτε έμμεση- της υπογραφής της Συμφωνίας των Πρεσπών με τη μη περικοπή των συντάξεων.



»Η άρνηση σας επομένως στηρίζεται σε έναν ισχυρισμό ο οποίος υπήρχε στην δημόσια πολιτική αντιπαράθεση πολύ πριν την συγγραφή του βιβλίου αλλά ουδέποτε υιοθετήθηκε από εμάς, ούτε και προέκυψε από την δική μας δημοσιογραφική έρευνα.



»Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ντοκιμαντέρ μας βασίζεται αποκλειστικά σε επώνυμες πλέον μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής -μεταξύ των οποίων και πολλών υπουργών της πρώτης κυβέρνησής σας.



»Και με αυτό το δεδομένο ο ΣΚΑΪ εξυπακούεται ότι είναι πάντα ανοιχτός να σας φιλοξενήσει, οποτεδήποτε εσείς το επιλέξετε, είτε στη διάρκεια προβολής του ντοκιμαντέρ, είτε μετά την ολοκλήρωσή του.



»Ελένη Βαρβιτσιώτη Βικτώρια Δενδρινού».



Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε εξηγήσει μέσω ανάρτησής του γιατί δεν θα συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ, κάνοντας λόγο για ψευδείς κατηγορίες, απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα και διαστρέβλωση γεγονότων που, όπως υποστήριξε, περιλαμβάνονται στο βιβλίο τους «Η Τελευταία Μπλόφα», στο οποίο βασίζεται η παραγωγή.