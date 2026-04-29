Μητσοτάκης κατά ΠΑΣΟΚ: «Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι να παρασυρθούμε σε έναν βούρκο»

Σαφές μήνυμα για τον διακριτό ρόλο κυβέρνησης και Βουλής έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, απαντώντας στο κοινό άρθρο των 5 βουλευτών της ΝΔ με το οποίο ασκούσαν κριτική στο επιτελικό κράτος, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της ενεργής συμμετοχής των βουλευτών στη διαμόρφωση πολιτικών.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ειδικά στη διαβούλευση για τις ορεινές περιοχές και τη νησιωτικότητα, επισημαίνοντας ότι σε αυτήν έχουν συμμετάσχει ενεργά οι βουλευτές. Όπως σημείωσε, η συμμετοχή αυτή αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπροσώπου κάθε περιφέρειας.

Τόνισε, μάλιστα, ότι στόχος είναι οι βουλευτές να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης και της προόδου των περιοχών τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι το μοντέλο του επιτελικού κράτους αφορά αποκλειστικά την εκτελεστική εξουσία και όχι τη νομοθετική.

Υπογράμμισε ότι οι αρμοδιότητες της κυβέρνησης και της Βουλής είναι διακριτές και καθορίζονται με σαφήνεια από το Σύνταγμα. Παρά τη διάκριση των ρόλων, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών και της κεντρικής κυβέρνησης είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα για την εκπόνηση και υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων.

Όπως ανέφερε, σε τέτοιες περιπτώσεις η συνεργασία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών.

«Πυρά» προς το ΠΑΣΟΚ: Μπαίνει στο χορό της τοξικότητας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση την οποία κατηγόρησε ότι διολισθαίνει σε ακραία συνθήματα και σε μία απεχθή ρητορική «η οποία είναι μάλλον δανεισμένη από τον υπόκοσμο του διαδικτύου και σίγουρα δεν τιμά κόμματα τα οποία είναι κοινοβουλευτικά».



«Αφήνω στην άκρη αυτά τα οποία έχω ακούσει προσωπικά, πόσες φορές με έχουν αποκαλέσει «δολοφόνο» και «μειοδότη», θα σταθώ όμως σε αυτά τα οποία λένε για την παράταξή μας και το κόμμα μας, το οποίο παρουσιάζεται ως «μαφία», «συμμορία», «εγκληματική οργάνωση» και όλα τα σχετικά.Δυστυχώς είναι ένας κατήφορος, ο οποίος σπέρνει δηλητήριο και μίσος σε ολόκληρη την κοινωνία. Εμείς έχουμε χρέος αυτόν τον κατήφορο να τον σταματήσουμε» είπε ο πρωθυπουργός και επιτέθηκε προς το ΠΑΣΟΚ το οποίο δεν κατονόμασε:



«Δυστυχώς, θα πω και πάλι, ακόμη και «θεσμικά» κόμματα, με μεγάλη, θα έλεγα, ορμή, μπαίνουν σε αυτόν τον χορό της τοξικότητας. Θα το ξαναπώ, είναι ανεύθυνο, είναι λυπηρό. Προφανώς εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτή τη διαδρομή, αλλά θα τονίζουμε ότι σε συνθήκες που καθιστούν την ασφάλεια και την ομαλότητα εθνική προτεραιότητα, το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι να παρασυρθούμε σε έναν βούρκο και αντί για πολιτική αντιπαράθεση να επικρατεί η λάσπη. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να απαντάμε με το έργο μας».