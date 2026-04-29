Ο Άδωνις που συμπαθεί τους κομμουνιστές αλλά όχι τα ΜΜΕ και τα συμφέροντα
Παρακολούθησα το προσυνέδριο της ΝΔ στη Ναύπλιο. Αυτό το προσυνέδριο το οποίο όπως σας έγραψα χθες μονοπώλησαν οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί Σκέρτσος, Λιβάνιος και Παπαστεργίου.
Περισσεύει να πω ότι ο υπουργός της Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πήρε το λόγο και ξέχασε να τον αφήσει.
«Αντιπολίτευση και ΜΜΕ συγκεκριμένων συμφερόντων θέλουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη και ποιον να φέρουν; τι θα κάνουν με τη χώρα, δεν ακούμε τις σημαντικές ειδήσεις αλλά για το πτυχίο του Λαζαρίδη, τον Ανδρουλάκη και τις υποκλοπές».
Ο υπουργός τα λέει αυτά, οπότε δε ξέρω εάν εννοεί πως στο επικοινωνιακό κομμάτι η κυβερνώσα παράταξη έχει μείνει κάπως πίσω...
Στο Ναύπλιο, μάθαμε επίσης ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης συμπαθεί τους κομμουνιστές... γιατί τον διασκεδάζουν. Αλλά τον είδα έξαλλο επειδή «όλοι αυτοί δεν ήθελαν τις Belharra που η Ελλάδα έστειλε στην Κύπρο για την προστασία της Μεγαλονήσου».
Με αυτά και με τα άλλα, ο κ. Γεωργιάδης είναι βέβαιος ότι στις επόμενες εκλογές η ΝΔ θα επικρατήσει και μάλιστα με αυτοδυναμία. Οι δημοσκοπήσεις πάντως άλλα λένε.