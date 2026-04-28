Σκέρτσος: «Αντίπαλος μας τα προβλήματα, ο εχθρός δεν είναι μέσα» – Υπερασπίστηκε το επιτελικό κράτος

Με αιχμή την ανάγκη για ένα κράτος «που λειτουργεί για όλους», ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, υπερασπίστηκε το μοντέλο του επιτελικού κράτους, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής. Όπως ανέφερε, βασική επιδίωξη είναι η υλοποίηση πολιτικών που φτάνουν σε κάθε πολίτη, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, κάνοντας λόγο για «επανάσταση του αυτονόητου» στη λειτουργία του κράτους.



Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το επιτελικό κράτος αποτελεί εργαλείο για ταχύτερες και αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας. «Δεν υποσχόμαστε τον ουρανό με τα άστρα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια μεθοδολογία που διασφαλίζει την τήρηση των δεσμεύσεων και τη διόρθωση λαθών, όπου αυτά προκύπτουν.



Παράλληλα, ο Άκης Σκέρτσος τόνισε ότι το επιτελικό κράτος βασίζεται στη συνεργασία και τον συντονισμό, απορρίπτοντας τη λογική των «φέουδων» και των αποσπασματικών πρωτοβουλιών από μεμονωμένους υπουργούς. Απαντώντας, εμμέσως, στις επικρίσεις «γαλάζιων» βουλευτών για τη λειτουργία του μοντέλου, ξεκαθάρισε ότι αντίπαλος είναι τα προβλήματα και όχι εσωτερικές αντιπαραθέσεις, καλώντας σε ενότητα εντός της παράταξης. «Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα. Αντίπαλος μας δεν είναι τα κόμματα που ασκούν μια φθηνή αντιπολίτευση. Και δεν είμαστε ούτε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι. Να κινηθούμε με ενότητα μέσα, ο εχθρός μας δεν είναι μέσα. Ο αντίπαλος μας είναι έξω είναι τα προβλήματα και όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε συντεταγμένες λύσεις στα προβλήματα», είπε.



Αναφορά έκανε και στα στοιχεία για την οδική ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην Ευρώπη στους θανάτους από τροχαία. Όπως είπε, το αποτέλεσμα αυτό αποδίδεται στον συντονισμό μεταξύ διαφορετικών κρατικών φορέων, όπως η Τροχαία και τα συναρμόδια υπουργεία.



Κλείνοντας, ο υπουργός επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η εμπέδωση ενός κράτους πιο αποτελεσματικού και συνεργατικού, με το επιτελικό μοντέλο να αποτελεί τον βασικό μηχανισμό υλοποίησης αυτής της κατεύθυνσης.